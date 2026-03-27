قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عيد الأضحى 2026 | مصطفى بكري يزف بشرى لجميع المواطنين لهذا السبب

جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تطورات مهمة تتعلق بمخزون السلع الاستراتيجية في مصر، إلى جانب توجيه رسائل مباشرة للحكومة بشأن الأسعار، خاصة الكهرباء والمواصلات.

احتياطي استراتيجي يكفي لشهور مقبلة

قال  بكري إن هناك توجيهات من القيادة السياسية لوزير البترول بضرورة توفير احتياطيات كبيرة لفترة طويلة، قد تمتد لما بعد عيد الأضحى.

 وأوضح خلال برنامج حقائق وأسرار أن الدولة نجحت بالفعل في تأمين مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي حتى شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يعكس استعداد الدولة لمواجهة أي أزمات محتملة.

مناشدة بعدم زيادة أسعار الكهرباء

وكشف مصطفى بكري عن أمنيته بأن تمتنع الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تداول أنباء عن رفع الأسعار على الفئات الفقيرة. وأكد أن هذه الشريحة من المواطنين لم تعد تتحمل أي أعباء إضافية في ظل الظروف الحالية.

إشادة بجهود وزير الكهرباء مع مطالب بالحماية الاجتماعية

وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن الدكتور محمود عصمت يبذل جهدًا كبيرًا في توسيع مصادر الطاقة، وهو أمر مهم لدعم قطاع الكهرباء. لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة الفئات الأقل دخلًا، خاصة من تتراوح قيمة استهلاكهم ما بين 50 جنيهًا وحتى 1000 جنيه.

زيادات المواصلات تضيف أعباء جديدة

وأشار مصطفى بكري إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحريكًا في أسعار بعض الخدمات، حيث تم الإعلان عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لمسافتين مع تثبيت مسافتين أخريين، بالإضافة إلى رفع أسعار تذاكر القطارات بنسبة 25% للرحلات القصيرة و12.5% للرحلات الطويلة، ما يزيد من الضغط على المواطنين.

وعبر مصطفى بكري عن قلقه من استمرار ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن زيادة كل شيء ستؤدي إلى وضع صعب للغاية. وقال إن "المواطن مش هيقدر يعيش في ظل هذه الأوضاع" إذا استمرت موجة الغلاء دون تدخل يخفف من الأعباء.

واختتم مصطفى بكري حديثه بالتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن استقرار المجتمع يبدأ من قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية دون ضغوط مفرطة.

مصطفى بكري حقائق وأسرار صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد