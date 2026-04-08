أحمد جلال: الأهلي ينهي اتفاقه مع قلب دفاع الترجي التونسي.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال أن النادي الأهلي يوشك على إتمام الاتفاق مع الجزائري محمد أمين توجاي؛ لتعزيز خط دفاع الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قبل بداية الموسم الجديد.

وكتب جلال، عبر حسابه على “فيسبوك”: “الأهلي يتمم اتفاقه مع محمد أمين توجاي، قلب دفاع الترجي التونسي”.

وأكد أن سيد عبد الحفيظ أنهى جميع التفاصيل عبر مكالمة زووم مع مسؤولي الترجي واللاعب، والصفقة قيمتها 600 ألف دولار.

وتعادل فريق الأهلي إيجابيًا 1-1 مع سيراميكا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز 2025 - 2026.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق سموحة السكندري يوم السبت المقبل 11 أبريل ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج.