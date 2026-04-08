أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة بهدفين ويقترب من نصف نهائي دوري الأبطال

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا مهمًا على مضيفه برشلونة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب «كامب نو»، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، في مواجهة حملت طابعًا حماسيًا وثأريًا بعد لقاء الفريقين الأخير في الدوري الإسباني.

وشهد الشوط الأول أحداثًا مثيرة، حيث حاول برشلونة مبكرًا تسجيل هدف التقدم، لكن هدف ماركوس راشفورد في الدقيقة 18 أُلغي بداعي التسلل.

واشتعل اللقاء مع تلقي باو كوبارسي البطاقة الحمراء في الدقيقة 44 إثر عرقلة مهاجم أتلتيكو مدريد قرب منطقة الجزاء، مما أعطى الضيوف أفضلية عددية على أرض الملعب.

واستغل أتلتيكو مدريد الموقف سريعًا، ليسجل جوليان ألفاريز هدف التقدم بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن ألكسندر سورلوث من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70، ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا على ملعب كامب نو ويقترب من التأهل إلى نصف النهائي قبل مباراة الإياب التي ستُقام الثلاثاء المقبل في مدريد.

تشكيل برشلونة خلال المباراة

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جواو كانسيلو، جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتين

الوسط: إريك جارسيا، بيدري، داني أولمو

الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل أتلتيكو مدريد خلال المباراة

حراسة المرمى: خوان موسو

الدفاع: ناهويل مولينا، روبن لو نورمان، ديفيد هانكو، ماتيو روجيري

الوسط: دييجو سيميوني، ماركوس يورينتي، كوكي، أديمولا لوكمان

الهجوم: أنطوان جريزمان، جوليان ألفاريز

وحملت هذه القمة طابعًا خاصًا؛ كونها المواجهة الخامسة بين الفريقين منذ ديسمبر الماضي، والثانية خلال أيام قليلة، بعد فوز برشلونة في آخر لقاء بالدوري الإسباني بنتيجة 2-1.

وعلى الرغم من الأداء القوي لبرشلونة بقيادة المدرب فليك، واستمرار سلسلة انتصاراته التي وصلت إلى 8 انتصارات من آخر 9 مباريات، إلا أن أتلتيكو مدريد استغل تفوقه العددي والهجومي ليخرج بالنتيجة الإيجابية، مؤكدًا قوته في المنافسات الأوروبية قبل مواجهة الإياب.