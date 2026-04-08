الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بتحركاتها الدبلوماسية.. برلماني: مصر لعبت دورا محوريا في هدنة حرب إيران

حرب ايران
حرب ايران
حسن رضوان

أكد النائب عمرو رشدي، عضو مجلس النواب، أن إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جانب، وإيران من جانب آخر، خطوة مهمة تمثل تطورا إيجابيا يعكس نجاح المساعي السياسية في احتواء التصعيد، لافتا إلى أن الدولة المصرية لعبت دورا محوريا في الدفع نحو هذا الاتفاق عبر تحركات دبلوماسية مكثفة استهدفت تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وتهيئة المناخ لخفض التوتر.

وأوضح «رشدي» أن التحرك المصري اتسم بالاتزان والفاعلية، حيث حرصت القاهرة على فتح قنوات اتصال متعددة مع القوى الإقليمية والدولية، والعمل على سد الفجوات بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك تقريب المواقف بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أسهم في الوصول إلى نقطة التهدئة الحالية ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن وقف إطلاق النار لا يجب النظر إليه باعتباره نهاية للأزمة، بل بداية لمسار سياسي ودبلوماسي يتطلب التزاما حقيقيا من جميع الأطراف، محذرا من أي محاولات لعرقلة هذا المسار أو الالتفاف عليه.

كما أدان «رشدي» بشدة الاستهداف الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، مؤكدا أن هذه التحركات تمثل تهديدا مباشرا لجهود التهدئة ومحاولة واضحة لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة إشعال التوتر في المنطقة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

ودعا النائب عمرو رشدي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي خروقات أو ممارسات من شأنها تقويض الاتفاق، مؤكدا ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي، حفاظا على فرص نجاح المسار التفاوضي، لافتا إلى أن مصر ستواصل دورها النشط في تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على تحويله إلى اتفاق دائم، عبر دعم جهود الوساطة والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتم رشدي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب إرادة دولية حقيقية للحفاظ على التهدئة، والبناء على الجهود المصرية التي أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات المعقدة، ومنع تفاقم الصراعات في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.

النائب عمرو رشدي حرب إيران الدبلوماسية

كارنفال السيارات الكلاسيكية
كارنفال السيارات الكلاسيكية
كارنفال السيارات الكلاسيكية

طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب
طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب
طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب

ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا
ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا
ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

