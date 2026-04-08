نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية سابقا: بدء الإنتاج من كشف الغاز الجديد مطلع 2027

كشف الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الأسبق، تفاصيل هامة حول الاكتشاف الغازي الجديد في منطقة شرق البحر المتوسط، مؤكداً أنه يمثل خطوة هامة ضمن جهود الدولة لتعزيز إنتاجها المحلي من الطاقة.

وأوضح على عبد النبي في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الاكتشاف الجديد يحمل اسم بئر "دينيس غرب 1"، ويقع ضمن منطقة امتياز "تمساح" البحري، مشيراً إلى أنه يقع بالقرب من حقل "زهر" الاستراتيجي، ولكنه يتميز بوجوده في مناطق المياه الضحلة بخلاف "زهر" الذي يقع في المياه العميقة.

المكثفات البترولية المصاحبة

وأشار علي عبد النبي إلى أن الاحتياطي المؤكد للبئر الجديد يُقدر بنحو تريليوني قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 130 مليون برميل من المكثفات البترولية المصاحبة، وتوقع أن يضخ البئر إنتاجاً يومياً يتراوح ما بين 100 إلى 150 مليون قدم مكعب من الغاز.

ربط البئر بالشبكة القومية

ورجح علي عبد النبي أن يتم ربط البئر بالشبكة القومية ودخوله مرحلة الإنتاج الفعلي بنهاية عام 2026 أو مطلع عام 2027، وأرجع سرعة وضع البئر على خريطة الإنتاج إلى وقوعه في منطقة "تمساح" التي تعد منطقة قديمة تمتلك بالفعل بنية تحتية ومحطات معالجة جاهزة، مما يسهل عملية ربط الإنتاج الجديد بالشبكة دون الحاجة لاستثمارات أو وقت إضافي لتأسيس بنية تحتية جديدة.