الاستخبارات الروسية: قادة أوروبا يعملون بسرية كبيرة لتطوير الأسلحة النووية

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على ضمان أقصى قدر من السرية فيما يتعلق بتطوير الأسلحة النووية وفق ما كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بحسب ما أوردت شبكة سبوتنيك الروسية.

وذكرت الاستخبارات الروسية أنه بدء العمل سراً في مقر الاتحاد الأوروبي على مسألة إنشاء قدرات خاصة لإنتاج الأسلحة النووية.

أردفت بأن القادة في الاتحاد الأوروبي يسعون إلى كسب الوقت لتطوير صناعتهم النووية الخاصة سراً وتهيئة الرأي العام، وذلك وسط ترجيحات تشير إلى أن بريطانيا وفرنسا تواصلان تعزيز التنسيق الوثيق بين عقيدتيهما النوويتين الوطنيتين.

أردفت أن الولايات المتحدة ودول أخرى يتعين عليهم منع الاتحاد الأوروبي من تطوير الأسلحة النووية لتجنب جولة جديدة من سباق التسلح العالمي، حيث يريد الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ لنفسه بإمكانية إنشاء قيادة نووية مستقلة تماماً.

