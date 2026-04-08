حماس: ماتتعرض له الأسيرات بسجون الاحتلال يتنافي مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس محمود مرداوي إن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الصهيونية وخاصة الأسيرات في سجن الدامون من قمع واعتداءات وتنكيل وحرمان يعكس تصعيداً خطيراً من قبل الاحتلال.

كما شدد القيادي بحركة في تصريحات له، على أن ذلك يعد تجردا من كل اعتبار للقيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين الدولية.

وقال أيضا : استهداف الأسيرات يمثل اعتداءً على كل أبناء الشعب الفلسطيني وعلى كل حر في العالم ويستدعي موقفاً حازماً يرتقي إلى حجم الانتهاكات ويتطلب تحركاً فعلياً لا الاكتفاء بالإدانة اللفظية.

وأكد على ضرورة تصعيد كل سبل النصرة والإسناد للأسرى والأسيرات وقضيتهم أولوية وطنية لا تقبل التقاعس أو التراجع، في ظل ظروفهم الصعبة والتعامل الوحشي الإرهابي معهم.

واختتم المسؤول الحمساوي قائلا: ندعو جميع القوى والفصائل والمؤسسات محلياً ودولياً والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط بكل قوة وفي كل المسارات الميدانية والإعلامية والحقوقية لضمان سلامة الأسرى والأسيرات وإنهاء معاناتهم داخل سجون الاحتلال.