اتحاد إذاعات وتلفزيونات "التعاون الإسلامي" يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أدان اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ويعتبره تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأكد الاتحاد أن هذا التشريع يمثل شرعنة للقتل خارج إطار العدالة، ويعكس استمرار السياسات القمعية بحق الشعب الفلسطيني وأسراه.

ودعا الاتحاد، المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وفعّال لوقف هذا الانتهاك الخطير، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، مجددا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، وتمسكه بحقوقه المشروعة في الحرية والكرامة.