نجم مسلسل حلم أشرف يهاجم إسرائيل بسبب قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أثار الممثل التركي جوركيم سيفينديك، بطل مسلسل شرف أشرف، الذي يقوم بتجسيد شخصية “قدير”، جدلًا واسعا بعد هجومه على إسرائيل عبر منشور نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.



وانتقد سيفينديك إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يتعلق بعقوبة الإعدام، قائلا إن آلاف الفلسطينيين مهددون بالتنفيذ، وموجها دعوة للمجتمع الدولي إلى التحرك وعدم الصمت.



وقال في منشوره إن “آلاف الأسرى الفلسطينيين، بينهم أطفال، يواجهون خطر الإعدام”، مؤكدا أن ما يجري يمثل انتهاكا للإنسانية، ومطالبا بوقف هذه الإجراءات.



ويأتي هذا التصريح في وقت يحقق فيه المسلسل التركي نجاحا واسعًا داخل تركيا و إسرائيل والدول العربية.