أزمات وتحسن.. آخر المستجدات الصحية لكبار نجوم الفن

بعد فترة من المعاناة الصحية التي مر بها عدد من أبرز نجوم الفن ، تكشف آخر التطورات عن حالتهم الحالية، في وقت يواصل فيه أسرهم وفريق الرعاية متابعة العلاج لضمان الاطمئنان على صحتهم وإطلاع الجمهور على آخر المستجدات.



عبد الرحمن أبو زهرة



كشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير، عن آخر تطورات حالة والده الصحية بعد دخوله إحدى المستشفيات قبل ثلاثة أسابيع إثر أزمة صحية.

وأوضح أحمد في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” أن حالة والده شهدت استقرارًا نسبيًا اليوم، مؤكداً أنه لم يدخل في حالة فقدان وعي أو غيبوبة، لكن المشكلة الأساسية تكمن في نقص الأكسجين في الدم، ما أثر على انتظام التنفس. وأضاف نجل الفنان: «الحالة لا تزال كما هي، لكن اليوم لاحظنا تحسنًا بسيطًا، ونادى على أحد منا، ولكن المشكلة ما زالت في التنفس».



نبيل نور الدين

كشف محمود عبد الغفار، مدير دار رعاية كبار الفنانين فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد” تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل نور الدين ، مؤكدا انه بحالة صحية جيدة، ويخضع حالياً للعلاج الطبيعي في الدار بعد الحادث الذي تعرض له، والذي استدعى إجراء عملية جراحية لتركيب مسامير في القدم، مؤكداً أن وضعه مستقر ولا توجد مضاعفات مقلقة.



محيي إسماعيل



وأشار عبد الغفار أيضاً إلى أن الفنان محيي إسماعيل يقيم حالياً في دار الرعاية ويخضع للفحوصات الطبية مع طبيبه الخاص بالخارج، ويعود مجددًا للدار لاستكمال العلاج، مؤكداً أن حالته الصحية مستقرة وأنه يتلقى كل الرعاية اللازمة.



فتحي سعد

كشف منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان فتحي سعد بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى. وقال مكرم فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد” إن فتحي سعد بخير ويتمتع بصحة جيدة، وكان يعاني فقط من بعض الالتهابات، ولا يوجد ما يثير القلق حاليًا.