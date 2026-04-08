بعد موجة الغلاء.. الزراعة: الطماطم تهبط 10 جنيهات خلال أيام

أكد الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن أسعار الطماطم بدأت بالفعل في التراجع مع دخول العروة الصيفية وزيادة المعروض في الأسواق، مشيرًا إلى أن الطماطم عادت إلى مسارها الطبيعي.

أقل من 10 جنيهات للكيلو

وأضاف "جاد "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر، أن الأسعار مرشحة للانخفاض إلى أقل من 10 جنيهات للكيلو خلال نحو 10 أيام، مع اكتمال طرح المحصول الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الارتفاعات السابقة جاءت نتيجة تزامن عدة عوامل، أبرزها نهاية العروة الشتوية، وبداية العروة الصيفية، إلى جانب زيادة الطلب خلال شهر رمضان وارتفاع تكاليف النقل.

ارتفاع أسعار الأسمدة وتأثيرها على أسعار الغذاء

وبشأن المخاوف من ارتفاع أسعار الأسمدة وتأثيرها على أسعار الغذاء، شدد "جاد " على أن أسعار الأسمدة في مصر لم تشهد زيادة حتى الآن، موضحًا أن الزيادة اقتصرت فقط على تكلفة النقل الداخلي، والتي ارتفعت بنحو 20 جنيهًا للشكارة، وهو ما لا يمثل تأثيرًا كبيرًا على الأسعار النهائية.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل على ضبط السوق من خلال طرح السلع في منافذها بأسعار أقل من السوق بنسبة تصل إلى 20%، لافتًا إلى أن أسعار اللحوم في هذه المنافذ تتراوح بين 280 و300 جنيه للكيلو.

وأكد أن الدولة تتخذ إجراءات لتقليل تكاليف الإنتاج، من بينها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في الري وترشيد استخدام الأسمدة، بما يضمن استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.