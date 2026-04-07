كيلو الطماطم ب10 جنيه… زراعة النواب تزف بشرى سارة بشأن هبوط أسعار الخضار في مصر

أكد النائب أحمد العويضي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، تراجع أسعار الخضروات في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الطماطم جاءت في مقدمة السلع التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا.

وأوضح العويضي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سعر كيلو الطماطم سجل نحو 10 جنيهات في بعض محافظات الصعيد، متوقعًا استمرار تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة لتشمل مختلف محافظات الجمهورية، مع زيادة المعروض واستقرار حركة الأسواق.

و أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطماطم في فترات سابقة يرجع إلى عدة عوامل، من بينها التغيرات المناخية وتأثيرها على حجم الإنتاج، إلى جانب الفترات الانتقالية بين العروات الزراعية التي تؤدي إلى انخفاض المعروض مؤقتًا، ما ينعكس على الأسعار.

وأضاف أن زيادة تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الأسمدة والمبيدات والنقل، تسهم أيضًا في ارتفاع الأسعار، فضلًا عن بعض حلقات التداول التي قد تؤدي إلى زيادات قبل وصول المنتج إلى المستهلك.

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، رغم التحديات العالمية الراهنة، مشددًا على استمرار التحركات لضمان توفير السلع والخضروات بأسعار مناسبة خلال الفترة المقبلة.