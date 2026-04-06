الحكومة تعلن طرح عملة الجنيهين قريبا وتغيير سبيكة الجنيه
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين كهرباء الإسماعيلية وبتروجت
بعد ارتفاع الطماطم| الدولة توفر السلع بأسعار مناسبة وتمنح دعما إضافيا.. وخبير اقتصادي يعلق
ترامب: يمكننا مغادرة إيران الآن.. لكنني أريد إنهاء الأمر
الضويني: تشكيل لجنة مشتركة مع أوزبكستان لتعزيز التعاون العلمي والدعوي
محمد صلاح يزاحم الأساطير.. ضمن الأفضل تهديفيا في تاريخ البريميرليج
تراجع سعر الدولار لأول مرة منذ أيام.. بكم الآن في البنوك؟
هل كل من أخطأ عدو لك؟.. خالد الجندي يجيب بموقف صادم مع النبي
مارك فيش يزور متحف الزمالك.. صور
ترامب: إيران لديها مقاتلون أشداء وأشخاص قساة
ترامب: الإيرانيون سيحتاجون 15 عاما لإعادة بناء ما دمرته الضربات الأمريكية
رئيس النواب يدعو نظيره الإستوني لاستفادة بلاده من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد ارتفاع الطماطم| الدولة توفر السلع بأسعار مناسبة وتمنح دعما إضافيا.. وخبير اقتصادي يعلق

بعد ارتفاع الطماطم.. الدولة توفر السلع بأسعار مناسبة وتمنح الدعم الإضافي| تفاصيل
ياسمين القصاص

في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تقلبات أسعار السلع الغذائية، تبذل الحكومة جهودا متواصلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة. 

فتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال مجموعة من السياسات التموينية المتكاملة.

طرح السلع الغذائية بأسعار مناسبة

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير كميات إضافية من السلع الغذائية في منافذ المجمعات الاستهلاكية، في خطوة تهدف إلى مواجهة موجة ارتفاع أسعار الخضروات مؤخرا. 

ومن أبرز هذه المبادرات، طرح الطماطم أمس بسعر 18 جنيها للكيلو، إلى جانب توافر اللحوم والدواجن وباقي السلع الأساسية بأسعار مدروسة لتناسب قدرة المواطنين الشرائية.

وسبق، وقد سجلت مبلغ 45 جنيها، واليوم انخفضت لـ 25 جنيها، وأن الفترة المقبلة ستنخفض لأكثر، وستصل لـ 10 جنيهات، وفي الصيف ستصل لـ 5 جنيهات.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن جهود الدولة الحالية في دعم المواطن والتحكم في أسعار السلع الغذائية ليست جديدة، بل جزء من سلسلة مبادرات مستمرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وهذه صورة من أهم صور الدولة في الاهتمام بمعيشة المواطن المصري. 

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة اتخذت هذه التدابير استجابة للضغوط التضخمية وتأثيرات الأزمات الإقليمية والعالمية التي تتطلب تعاملا مرنا مع الأسواق

وسعر كيلو البطاطا يسجل 20 جنيها، وأن سعر الليمون يسجل 30 جنيها، والبصل يسجل 14 جنيها، والبطاطس بـ 18 جنيها، والخيار بـ 19 جنيها.

كما أن سعر الكوسة بـ 20 جنيها، والجزر بـ 17 جنيها، والفلفل بـ 25 جنيها، بعد أن كان بـ 40 جنيها، فالأسعار الأن في متناول الجميع وجميع السلع متوفرة.

صرف منحة الدعم الإضافي ببطاقات التموين 

وفي إطار التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، بدأت الوزارة في صرف الدفعة الثانية من منحة الدعم الإضافي، حيث تقدم على شكل سلع غذائية أساسية بقيمة تصل إلى 400 جنيه لكل بطاقة مستحقة. 

وتستهدف هذه المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، ما يمثل حوالي 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

صرف مقررات التموين لشهر أبريل

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع صرف مقررات التموين الشهرية لشهر أبريل، حيث يحصل كل فرد مسجل على البطاقة التموينية على 50 جنيها. 

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا بشكل مستمر، والتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

علا شوشه

الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية

الزمالك

حازم إمام يتوقع رحيل ثنائي الزمالك بعد الفوز على المصري

الدواجن

شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو

مجلس الشيوخ

45 يوماً لمن تجاوز الخمسين.. الشيوخ يوافق على إجازات أعضاء جهاز حماية المنافسة

حكلية طفلة المنوفية

طفلة المنوفية صاحبة 3 أعوام.. حكاية صغيرة ضحية زواج عرفي وتعدي الأب والجد

وزيرة الثقافة

مصر والمغرب يطلقان البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2026-2030

فتاوى

فتاوى| هل يجوز ترك سجادة الصلاة على الأرض طوال اليوم؟ الإفتاء تجيب.. ما الفرق بين الطلاق والظهار والإيلاء؟ عباس شومان يوضح الأحكام.. هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟ في حالة واحدة

طريقة عمل القلقاس بالخُضرة.. شهي ولذيذ

قبل شم النسيم.. علامات تكشف عن الرنجة الفاسدة

قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة
قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة
قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة

قبل شم النسيم.. أضرار كارثية لتناول الفسيخ

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

مسلسل السوق الحرة

كنت مخنوقة جدا.. ويزو: أصعب حاجة فى الدور بمسلسل السوق الحرة المكياج

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد