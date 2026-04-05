محافظات

كيلو الطماطم بـ25 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد بالوادي الجديد

طماطم
طماطم
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق الوادي الجديد انخفاضا نسبيا فى أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الاحد  حيث ​قامت الوحدات المحلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة الطازجة بكافة منافذ البيع التابعة للوحدة والمتفرقة بميادين وأحياء المدن والقرى، حيث شملت الجهود وجرى إمداد المنافذ بكافة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والخضروات والفاكهة "من المزارع مباشرة" لضمان جودته.



ومن جانبها، ​واصلت الوحدة المحلية جهودها في توفير كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة الطازجة بكافة منافذ البيع التابعة لها والموزعة بأحياء المدينة، وذلك بأسعار مخفضة وجودة عالية تنافس الأسواق الخارجية، ​تنفيذاً لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات السيد اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

- تخفيض ملحوظ فى  أسعار الخضروات والفاكهة  
وأكد اللواء ياسر كمال الدين، أن رئاسة المركز حريصة على المتابعة اليومية للمنافذ لضمان توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة، وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار ميسرة تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وكانت أسعار الخضروات والفاكهة كالتالى
طماطم 25 جنيها
خيار 15 جنيها
بطاطس 12 جنيها
بصل أبيض 8 جنيهات
بصل أحمر 8 جنيها
فلفل 15 جنيها
فلفل شطة 20 جنيها
باذنجان 10 جنيهات
كوسه 15 جنيها
جزر 10 جنيهات
بسلة 20 جنيها
بطاطا 5 جنيهات
كرنب 25 جنيها
قرنبيط 25 جنيها
رمان ممتاز 20 جنيها
جوافه 15 جنيها
برتقال يوسفي 15 جنيها
برتقال 15 جنيها
موز 25 جنيها
كاكا 35 جنيها
عنب 25 جنيها
كنتالوب 25 جنيها
ليمون 40 جنيها
مانجو 60 جنيها
تفاح 60 جنيها
نبق عماني 60 جنيها
كيوى 100 جنيه

