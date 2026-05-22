حملات مكثفة بسفاجا على محلات اللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

شنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا حملة رقابية موسعة استهدفت محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن بمختلف أنحاء المدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين.

وجاءت الحملة تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، حيث شملت أعمال التفتيش عددًا من المناطق الحيوية، من بينها شارع الاستاد، ومنطقة الأشغال، ومنطقة سفاجا البلد، وذلك لضمان التزام المحلات بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية.

وركزت اللجان الميدانية خلال جولاتها على مراجعة التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت، والتأكد من سلامة اللحوم والدواجن المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب متابعة مستوى النظافة العامة ومدى الالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة، حفاظًا على صحة المواطنين مع زيادة الإقبال على شراء اللحوم قبل العيد.

وضمت اللجنة المشاركة في الحملة ممثلين عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالبحر الأحمر، ومديرية الطب البيطري، والإدارة الزراعية، وإدارة التموين، ومكتب السلامة والصحة المهنية، ومكتب العمل، وقسم البيئة، بالإضافة إلى مركز الإصدار والتنمية المحلية وشرطة المرافق، وذلك تحت إشراف قسم التعاون والإنتاج بالوحدة المحلية.

وخلال الحملة، شددت الجهات المختصة على أصحاب المحلات بسرعة استخراج وتجديد تراخيص مزاولة النشاط، والالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئية المقررة، مؤكدة أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفات قد تهدد صحة المواطنين أو تؤثر على سلامة الغذاء.

وأكدت الوحدة المحلية أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع أنحاء المدينة ضمن خطة المحافظة لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الأضحى، وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين والزائرين بمدينة سفاجا.