تجاوزنا المرحلة الأخطر.. رسالة غامضة من سفير إيران في باكستان بشأن مفاوضات اللحظة الأخيرة

ناصر السيد

ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشرات تدعو للتفاؤل بنجاح الجهود الرامية إلى وقف الحرب الدائرة في إيران، حيث كشفت شبكة سي بي إس نقلاً عن مصدر مطلع، أن المفاوضات الجارية حاليا مع طهران يقودها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس. 

وفي نفس السياق، كتب رضا أميري مقدم، سفير إيران لدى باكستان، على موقع إكس: "لقد قطعنا شوطاً كبيراً من المرحلة الحرجة والحساسة، تابعونا".

ويترقب العالم بعد موعد انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي بهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك ضد طهران.

ومن المنتظر أن تنتهي مهلة ترامب في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وتكون الثانية من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت مصر.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، وجه ترامب تهديدا ناريا ضد إيران، معلناً أن حضارة كاملة ستنتهي الليلة في إشارة إلى التصعيد الكبير المتوقع حدوثه حال فشلت جهود التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب في منشوره عبر تروث سوشيال إن ما قد يحدث “لن يمكن استعادته أبداً”، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في ألا يقع هذا السيناريو، لكنه أشار إلى أنه “مرجح الحدوث”، ما يعكس تصعيداً غير مسبوق في لهجته تجاه الأحداث الجارية.

وفي تحول لافت، تحدث الرئيس الأمريكي عن “تغيير كامل وشامل للنظام”، معتبراً أن وصول “عقول مختلفة وأكثر ذكاءً وأقل تطرفاً” قد يفتح الباب أمام “تحول ثوري إيجابي”، وفق تعبيره. وأضاف: “ربما يحدث شيء رائع بشكل ثوري.. من يدري؟ سنعرف الليلة”، في إشارة إلى ترقب تطورات حاسمة خلال ساعات.

5 بذور تساعد على خفض سكر الدم طبيعيًا .. نتائج فعّالة

