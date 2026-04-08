شلل نصفي.. حمادة هلال يكشف تفاصيل أزمة صحية قاسية لوالده ويستعرض قصة كفاحه

كشف الفنان حمادة هلال عن تعرض والده لأزمة صحية خطيرة إثر إصابته بجلطة في المخ قبل نحو عام، تسببت في إصابته بشلل نصفي كامل أثّر على قدرته على الحركة والكلام.





وأوضح هلال أن الجلطة أصابت الجانب الأيسر من جسد والده، ولم يتم التعامل معها في الوقت المناسب، مما أدى إلى مضاعفات مستمرة.





وأشار إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها والده بين أهالي منطقته، مؤكدًا حرصه على التواجد بينهم رغم حالته الصحية، حيث شارك في إفطار جماعي على كرسي متحرك.





كما استعرض جانبًا من كفاح والده وتحمله مسؤولية أسرته، مؤكدًا تأثره الكبير بقيمه.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.