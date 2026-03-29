قبل خضوعه للجراحة.. تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل نور الدين | خاص

كشف الفنان منير مكرم مستجدات الحالة الصحية للفنان نبيل نور الدين بعد تعرضه لحادث سير ادى لدخوله المستشفي خلال الأيام الماضية ومن المقرر ان يخضع لعملية جراحية.

وقال منير مكرم فى تصريح خاص لموقع صدي البلد ، ان الحالة الصحية للفنان نبيل نور الدين مستقرة حاليا ومن المقرر ان يخضع لعمليه تركيب شرائح ومسامير خلال الأيام القادمة.

وكانت احدث اعمال الفنان نبيل نور الدين هو مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

وولد الفنان نبيل نور الدين في المنوفية في عام 1951، التحق بعد تخرجه في المدرسة الثانوية بالمعهد العالي للفنون المسرحية. عمل بعد التخرج في العديد من الأعمال السينمائية و التليفزيونية، لكن اهتمامه الأكبر كان بالدراما التليفزيونية. من أعماله (عائلة الأستاذ شلش، رأفت الهجان، العصيان".