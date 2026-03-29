هو أنا فيا حاجة غريبة؟».. صرخة أب تُبكي الملايين

تعرض المواطن محمد حسن الشيخ لحملة سخرية وتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة له مع أبنائه من ذوي الهمم، احتفالًا بعيد الفطر.

الصورة التي نشرها على حسابه في "فيسبوك" كانت مرفقة بتعليق: "جبر الخواطر على الله.. كل عام وأنتم بخير"، لكنها تحولت إلى ساحة جدل وسخرية من بعض المتابعين.

ردًا على الهجوم، نشر محمد حسن الشيخ مقطع فيديو مؤثر على فيسبوك، مستنكرًا السخرية ومؤكدًا على حقه في الفرحة مع أبنائه، متسائلًا: "هو أنا فيا حاجة غريبة؟ هل أنا خلقت نفسي؟ هل عيالي دول مالهمش نصيب في الحياة؟"

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي: