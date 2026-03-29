د. هشام فريد يكتب: ما الذى حدث لتعجيل حرب إيران !!

الموقف المصرى مشرف فى زمن عز فيه الشرف والتحرك السياسى على الأرض مع السعى لتحقيق التهدئه بين الأطراف المتنازعه منطقه الشرق الأوسط وكان من نتائجه بدء التقارب التركى المصرى و موقف مصر الريادى من قبل ورفضها وإفشالها لمخطط إنشاء ناتو عربى يضم الكيان الصهيونى من اجل إستعداء ايران وتراجع دول الخليج عن الانضمام لهذا المشروع الخبيث !! كل هذا وأكثر عجل ببدء الحرب الإيرانيه ومحاولة اسقاط الدولة.

ومن يعتقد أن الهدف المعلن من حرب إيران هو القضاء على ايران أو إسقاط الدولة الإيرانية فهو مخطئ تماما !!

ولكن الهدف الحقيقى والدائم هو حصار الصين الذى تعتبرها أميركا العدو الأول وتضييق الخناق عليها اقتصاديا بمنع أو تحجيم مصادر الطاقه عنها فى منطقة الشرق الأوسط وعلى الأخص دول الخليج وإيران يعدوا من أكبر مصادر الطاقه التى تعتمد عليها الصين بنسب تصل لـ 70% من احتياجاتها وذلك من أجل تقويض النمو الاقتصادى الصينى حول العالم.

وتسعى أميركا فى هذه الحرب إلى إستكمال السيطرة والهيمنه على المضايق والتجارة العالمية ومصادر الطاقة حول العالم وأهمهم مضيق هرمز وباب المندب وماراكابيو وجزيرة جرينلاند.

مضيق هرمز مضيق مائي يربط الخليج العربي بخليج عمان ويمثل هذا المضيق الممر البحري الوحيد من الخليج العربي إلى المحيط المفتوح،. ويُعتبر من أكثر نقاط الاختناق الاستراتيجية أهمية في العالم ومن خلاله يمر اكثر من 20% حجم النفط والغاز العالمي.

ويقع مضيق باب المندب في أقصى جنوب البحر الأحمر، رابطاً إياه بخليج عدن والمحيط الهندي. يعد ممرًا مائيًا حيويًا، يحده من الجانب الآسيوي اليمن (شبه الجزيرة العربية)، ومن الجانب الإفريقي جيبوتي وإريتريا. تقع فيه جزيرة بريم (ميون) اليمنية التي تقسمه إلى قناتين ملاحيتين.

وإذا تمت السيطرة على باب المندب يتم التحكم فى قناه السويس وطريق الملاحة فيها ويعتبر هذا من أهم الأهداف الحيويه التى تسعى إليها أميركا والكيان الصهيونى لخنق مصر اقتصاديا وإلغاء دورها المحورى فى مرور التجارة الدولية من أراضيها للقارة الأوروبية ودول العالم الغربى والعكس.

ويقع مضيق ماراكايبو ( المعروف بـ قناة سان كارلوس أو مضيق التابلازو ) في شمال غرب فنزويلا ويربط هذا المضيق المائي بحيرة ماراكايبو، أكبر بحيرة في أمريكا الجنوبية، بخليج فنزويلا والبحر الكاريبي، ويعد منفذاً حيوياً للملاحة ونقل النفط.

وسبب مطالبة ترامب بشراء جزيرة جرينلاند أو احتلالها عسكريا هو السيطرة على المضيق الرئيسي الذي يقع في القطب الشمالي والقريب من روسيا قرب جرينلاند (التابعة للتاج الدنماركي) وآيسلندا هو مضيق الدنمارك ويربط هذا المضيق المحيط المتجمد الشمالي ببحر إرمنجير والمحيط الأطلسي، ويقع شمال شرق جزيرة "جان ماين" النرويجية .

نجاح أميركا فى خطف الرئيس الفنزويلى ومحاكمته فى أميركا والتحكم فى النفط الفنزويلى والذى كان يصدر إلى الصين وبحماية روسية.

والهيمنة على مضيق ماراكابيو تفسر سر وقووف روسيا والصين مع إيران فى هذه الحرب وإمداد روسيا لإيران بخرائط المواقع عن طريق الأقمار الصناعيه وكذلك الصين وإمدادها لإيران بمنظومات عسكرية متطورة ويقال أن هناك أطقم عسكرية صينية موجودة على الأراضى الإيرانية بالفعل وذلك لأن نجاح أميركا فى اسقاط إيران والتحكم فى النفط الإيرانى ومضيق هرمز يعد ضربة أخرى قاسية للصين وحرمانها من أهم مصادر الطاقة لها وهذا ما لن تسمح به الصين ! كذلك تعد إيران منطقه أمن قومى لروسيا لن تسمح بسهولة تسليمها لأميركا !! وفى السياسة كل شىء ممكن لذلك يحتمل أن تترك روسيا جزيرة خرج الإيرانيه لأميركا مقابل تخليها عن دعم أوكرانيا !؟

أما عن الوضع الأميركى الحالى وترامب فهو الأسوأ على الإطلاق لقد تخلى عنه كل الحلفاء فى أوروبا وأيضا أهم حليف لأميركا وهى اليابان تخلت عنه وأخبرته أنها تفضل التفاوض مع إيران لإيقاف هذه الحرب !!

كذلك تخلى عنه العديد من الجنرالات السابقين والحاليين داخل الجيش الأميركى وأعلنوا معارضتهم للحرب ومنهم من استقال بالفعل احتجاجاً على الحرب وطالبوا بوقفها على الفور لأنها لا تخدم المصالح الأميركية فى الداخل أو الخارج وتستعدي كل دول العالم ضد أميركا واعتراضهم أن يموت الأميركان من أجل إسرائيل !!

وحاليا تسعى أميركا وترامب للتفاوض مع إيران على إنهاء الحرب بأى طريقة لأن الخطة الأميركية فشلت فى تحقيق أهدافها العسكرية ولمدة قاربت الـ4 أسابيع وبدون تحقيق أى نصر يذكر خاصة وأن ترامب قام بهذا العمل العسكرى على أساس أنها عملية عسكرية وليست حرب وهذا ما يسمح له به الدستور الأميركى ! أما استمرار هذه العملية العسكرية يحولها إلى حرب ويجب عليه أن يحصل على موافقة الكونجرس الأميركى وليس القرار له وحده .

وبما أننا على مشارف الانتخابات النصفية للكونجرس بعد أسابيع قليلة فهناك خطورة أن يفقد الأغلبية الحالية فى الكونجرس ويكون من الصعب عليه أخذ الموافقة بالحرب نظرا للمعارضة الشديدة فى أميركا ضد هذه الحرب .

ولذلك ترامب يحاول إنهاء الحرب الدائرة فى أسرع وقت وبحاول أن يخرج منتصرا بأى طريقة ليظهر بمظهر المنتصر أمام الرأى العام الأميركى ،.

وحسنا فعل الرئيس السيسى أنه توجه للخليج بعد بدء الحرب بأيام قليلة والتقى زعماء الخليج ودعاهم إلى ضبط النفس وعدم التورط فى الفخ الأميركى الصهيونى لتوريطهم فى الحرب ضد إيران وهذا ما حذرت منه مصر سابقا ودعت إلى إنشاء جيش عربى موحد للدفاع عن المصالح العربية.

وقام الرئيس السيسى بالإتصال هاتفيا بالرئيس الإيرانى وأوضح له موقف دول الخليج وأنها لا تريد الحرب مع إيران وليس لديهم أى نوايا لذلك وعلى إيران أن تراعى حسن الجوار وضبط النفس وعدم إلحاق الأذى بهذه الدول ومواطنيها، والآن اتضح جليا أهميه ما دعت إليه مصر.

وعلى الصعيد السياسى نجد أن الكيان الصهيونى معزول سياسيا ودوليا وليس عنده تواصل غير مع حليفته أميركا !!

أما إيران فهى سياسيا لها تواصل مع العديد من الدول وتتحدث مع الجميع وتطالب بشروط المنتصر فى التفاوض للحصول على مكاسب خاصه بإعتبار ان الحرب الفعلية أثبتت فشل وعجز أميركا فى إسقاط النظام وتحقيق هدف الحرب المعلن!!

ترامب يريد الخروج سريعا من هذا المستنقع وأعتقد ان أميركا ستخرج من هذه الحرب غير منتصرة فى شىء يذكر وخسرت المليارات بدون تحقيق أى هدف من أهدافها المعلنة والخفية.

والآن.. هناك مفاوضات تقودها مصر بمباركة الأمم المتحده وأميركا لمحاولة التوصل إلى وقف الحرب وعقد اتفاقية سلام يلتزم بها جميع الأطراف نتمنى أن تكلل بالنجاح فى القريب العاجل ،.

حفظ الله مصر والمصريين وشعوب الدول العربية.