قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. ماذا أعلن وزير التعليم؟

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :

إحكام السيطرة على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

ضبط سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بشكل كامل، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

خروج نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 معبرة عن المستوى الحقيقي للطلاب

الالتزام الكامل بالانضباط داخل اللجان.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في هذا الإطار قرر وزير التربية والتعليم أيضاً :

الإلتزام بوضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من داخل الكتاب المدرسي فقط

الانتقاء الدقيق لرؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بما يعزز الحيادية والشفافية.

وكان قد عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا، بحضور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، و ثريا منصور مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، ووكلاء المديريات، ومديرى الإدارات التعليمية بهذه المحافظات، وذلك للوقوف على مستجدات العمل داخل المدارس، وبحث سبل تعزيز الانضباط وانتظام الدراسة داخل المدارس، ومتابعة تنفيذ توجيهات الوزارة على أرض الواقع.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني

أما عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني ، فمن المعتاد ألا يكون موحدا على مستوى الجمهورية ، حيث لا يتم اعتماده من وزير التربية والتعليم مثل جدول امتحانات الثانوية العامة و الدبلومات الفنية .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني ، تتولى إعلانه كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بعد اعتماده رسمياً من المحافظ

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني

وتعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني في لجان داخل المدارس ، وسط إلتزام تام بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش والتسريب ، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني ، يتم إعدادها من داخل المنهج الذي تم تدريسه للطلاب في الفصل الدراسي الثاني .