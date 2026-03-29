إلهام أبو الفتح
بعد تعطيل الدراسة بـ3 محافظات|وزير التعليم يوجه بعدم ترك الطلاب خارج المدارس لحين تسليمهم للأهالي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف تعليمات عاجلة لكافة مدارس محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية التي صدر لهم قرار ينص على تعطيل الدراسة اليوم لسوء الأحوال الجوية 

حيث شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عدم ترك الطلاب خارج المدارس لحين استلامهم من قبل أولياء أمورهم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي منذ قليل : أنه نظرا لتواجد بعض الطلاب في المدارس قبيل صدور قرارات السادة محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والخاص بـ تعطيل الدراسة في المدارس بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية ، وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المدارس في المحافظات الثلاثة بإستكمال اليوم الدراسي للطلاب الذين تعذر على أولياء أمورهم اصطحابهم من المدارس وعدم اجراء أي امتحانات.

تعطيل الدراسة في المدارس بمحافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه بناءا على قرار الدكتور  إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس المحافظة، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والحفاظ على مصلحتهم، على أن يتم متابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات.

تعطيل الدراسة اليوم في مدارس محافظة الجيزة 

 

ومن جانبه .. أعلن أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عن تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة لمدة يوم واحد وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد وحرصًا على سلامة الطلاب.

وأوضح المحافظ أن قرار تعطيل الدراسة اليوم في جميع مدارس المحافظة ، يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح، مما قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب.

وأكد محافظ الجيزة أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تطورات الأحوال الجوية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي تداعيات.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع شركات المرافق، خاصة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات اللازمة للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

تعطيل الدراسة اليوم في مدارس محافظة القليوبية 

 

وعلى جانب آخر ، كان قد أعلن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عن تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة ، على أن يكون تعطيل الدراسة لمدة يوم واحد، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، وحرصًا على سلامة الطلاب.

وأوضح محافظ القليوبية ، أن قرار تعطيل الدراسة اليوم في المدارس ، يأتي في إطار المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورياح، مما قد يؤثر على انتظام اليوم الدراسي وسلامة الطلاب.

وأكد محافظ القليوبية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تداعيات الأحوال الجوية أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية وشركات المرافق، خاصة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات اللازمة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

وناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية، حفاظًا على سلامتهم.
 

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
اعراض السل
كيمي أنتونيللي
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
