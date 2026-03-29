الإعتماد على الإضاءة الطبيعية وعدم استخدام الكاتل|كيف استجابت المدارس لتعليمات ترشيد الكهرباء؟

ترشيد الكهرباء في المدارس
ترشيد الكهرباء في المدارس
ياسمين بدوي

بدأت المدارس في الإستجابة رسمياً لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء الصادرة عن المديريات والإدارات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية .

فمن جانبها ، أعلنت مدرسة السلام الإعدادية بنين ببني سويف ، بدء تطبيق الإجراءات الآتية :

  • إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير المستخدمة داخل الفصول والمكاتب.
  • الإعتماد على الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان خلال اليوم الدراسي.
  • التأكد من غلق الأجهزة بعد انتهاء اليوم الدراسي.
  • توعية الطلاب من خلال الإذاعة المدرسية والأنشطة المختلفة.

وتم التشديد على متابعة تنفيذ هذه التعليمات من قبل إدارة المدرسة بشكل دوري.

كما أعلنت مدرسة د/احمد بهجت الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية بالجيزة ، عن اطلاق إنطلاق مبادرة "طاقة بلدنا مسؤوليتنا"  واتخاذ الإجراءات الآتية :

  • تقليل إستخدام الأجهزة الكهربائية غير الضرورية خلال اليوم الدراسي.
  • تفعيل دور الأنشطة التربوية في نشر الوعي بين الطلاب بأهمية الحفاظ على الطاقة.
  • دعم المبادرات الطلابية والأفكار الإبتكارية في مجال ترشيد الطاقة.
  • إعداد فاعليات وبرامج توعوية ( إذاعة مدرسية – ملصقات – فيديوهات قصيرة ).
  • نشر رسائل توعوية مستمرة عبر منصات التواصل الخاصة بالإدارة والمدارس.
  • تغطية فعاليات المبادرة وإبراز النماذج الإيجابية.
  • تحفيز الطلاب والمعلمين على المشاركة الفعالة.
  • وضع خطة واضحة للمبادرة داخل المدارس.
  • تحديد مؤشرات قياس لخفض إستهلاك الكهرباء.

كما أعلنت مدرسة المهندس محمد رضا الإبتدائيةبالفيوم ، العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء ، وإطفاء جميع الأنوار والأجهزة قبل الانصراف من المدرسة.

يذكر أنه على مستوى الإدارات التعليمية ، كانت قد أصدرت إدارة العياط التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة ، تعليمات عاجلة للمدارس ، شددت خلالها على ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال الإجراءات التالية :

  • الإعتماد على الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان
  •  نشر الوعي بأهمية ترشيد الطاقة
  • عدم استخدام “الكاتل” في المدارس

 وشددت إدارة العياط التعليمية ، على أنه سوف يتم إرسال لجان من المتابعة والأمن ومديري المراحل التعليمية إلى المدارس ، لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات “نهارا وليلا” ، مع التأكيد على أن الإلتزام بهذه التعليمات تحت مسئولية مدير المدرسة وأمن المدرسة ، علماً بأنه سوف يتم اتخاذ اجراءات صارمه ضد المخالفين

كما اصدرت إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة ، تعليمات عاجلة لترشيد إستهلاك الكهرباء في المدارس شملت :

  •  إطفاء الأنوار في الفصول والممرات فور انتهاء اليوم الدراسي
  • عدم تشغيل الإضاءة في غير أوقات العمل الرسمية إلا عند الضرورة. 
  • الإكتفاء بإضاءة الأماكن التي تحتاج إلى إنارة فعلية فقط، مثل غرفة حارس المدرسة خلال ساعات المساء، لضمان الأمن دون إهدار للطاقة. 

ومن جانبها قررت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية ، الغلق الفوري لجميع مصادر الإضاءة والأجهزة غير المستخدمة، و مع التأكيد على أن يكون تشغيل الأجهزة الكهربائية يكون في أضيق الحدود، والاعتماد بشكل أكبر على الإضاءة الطبيعية داخل الفصول، وتكليف مسؤول مباشر بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ الترشيد يوميًا، وإعداد تقارير دورية عن معدلات الإستهلاك .

