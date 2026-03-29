«الكمامة» في مهرجان المسرح العالمي تتحول من أداة وقاية إلى عقاب نفسي

بدأت عروض الدورة الحادية والأربعين من «مهرجان المسرح العالمي»، التي تقام تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون والدكتور إسلام النجدي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، وذلك بتقديم عرض «الكمامة».



عرض الكمامة بطولة: سعيد سلمان، عبد الله عبد الغني، عبد الرحمن محسن عمر، أحمد الخواجة، عاليا هاشم، ميار امام، زياد هاني كمال، مصطفى خطاب، ديكور: عشوائي، أزياء ناهد فريد، اضاءة كاجو، ماكياج مارينا برزي، بوستر شيرو، تأليف موسيقي حمدي سامح، مخرج منفذ محمد حمام، تأليف ألفونسو ساستري، دراماتورجي سعيد سلمان، ومن إخراج حسام قشوة.

وكشف المخرج حسام قشوة عن خلفيته الدراسية حيث إنه خريج كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وهو طالب بالمعهد العالي للفنون المسرحية ويعمل مساعد مخرج في الوسط الإعلامي، ومسرحيا قدم عروض كثيرة خارج وداخل مسرح المعهد كان آخرهم عرض Newsies الذي رشح لأفضل عرض في المهرجان القومي وأخذت به أفضل مخرج صاعد.

وعن العرض ذكر «قشوة» أن عرض «الكمامة» تدور أحداثه في دولة إسبانيا بين عامي 1936 1939 يجبر «ايسياس كرابو» أفراد عائلته على الالتزام بالصمت داخل منزلهم كعقاب لجرائمه السابقة بينما يتصاعد الصراع النفسي في إطار من القمع الاجتماعي والسياسي حيث تتحول الكمامة من اداة تقييد جسدية إلى حالة وجودية من الضغط النفسي والتداخل الحسي.

واكد «قشوة» أن اسوأ الطغاة من يظنون أنفسهم على حق.

وبعد انتهاء العرض كتقليد جديد في هذه الدورة من المهرجان قامت الدكتورة انجي البستاوي والدكتور حاتم حافظ بتكريم مجموعة من طلاب وخريجي المعهد الذين تألقوا في رمضان الماضي وهم: الدكتورة هايدي عبد الخالق والفنان محمد ناصر والفنان أحمد أبو زيد.

وفي ختام اليوم أقيمت ندوة لمناقشة العرض أدارتها الكاتبة اسراء محبوب وحللت العرض بها الدكتورة سارة عناني بصحبة مخرج العرض حسام قشوة واختتمت بتكريم دكتورة سارة على مشاركتها في فعاليات المهرجان.

جدير بالذكر ان ثاني عروض المهرجان هو عرض «موت فوضوي صدفة» من إخراج باسم داوود، وقد عرض اليوم الاحد الساعة 6 مساء بحضور مجاني للجمهور العام وطلبة المعهد وذويهم.