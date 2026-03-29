بإطلالة رياضية.. بسنت حاتم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير وتعيش حالة من النشاط الفني

شاركت الفنانة بسنت حاتم جمهورها أحدث جلسة تصوير لها، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت بسنت بإطلالة أنيقة وعصرية، حيث ارتدت طقم باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه مجموعة من الإكسسوارات المميزة التي أضافت لمسة مختلفة على إطلالتها.

وتنوعت الصور بين أكثر من وضع، ما بين لقطات هادئة وأخرى جريئة، أبرزت جمالها وثقتها أمام الكاميرا، إلى جانب أسلوبها الخاص في اختيار الأزياء، ما جعل جلسة التصوير مميزة وجاذبة لمتابعيها.

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، الذين أشادوا بإطلالتها وأناقتها، معبرين عن إعجابهم بجلسة التصوير وأفكارها المختلفة التي جمعت بين الجرأة والرقي.

أبرز أعمال بسنت حاتم

وكانت بسنت حاتم شاركت في العديد من الأعمال الفنية ومنها بيت الشدة، وحكاية تحت الحزام ولو بعد وكاملة إحدى حكايات مسلسل حدث بالفعل، وحكاية جروب الدفعة.

وكان آخر أعمالها مسلسل في لحظة الذي عرض سابقاً في موسم رمضان بطولة أحمد فهمي وميرنا نور الدين.

أعمال تنتظرها بسنت حاتم

جدير بالذكر أنه تعيش بسنت حاتم حالة من النشاط الفني وتنتظر مسلسل بدون مقابل بطولة الفنان هاني رمزي.

كما تنتظر مسلسل "حق ضايع" بطولة أحمد صلاح حسني، والذي كان من المقرر عرضه ضمن مسلسلات موسم رمضان المنقضي 2026، مما يعكس حرص الفنانة على استمرار حضورها الفني ومتابعة مشاريعها الجديدة.