بسنت حاتم: التمثيل مع غادة عبد الرازق "فرصة متتعوضش" وأستعد لـ"ديفيليه"

قالت الفنانة الشابة بسنت حاتم إنها سعيدة بالمشاركة في عدد من قصص مسلسل "حدث بالفعل"، والتمثيل أمام عدد كبير من النجوم من أبرزهم غادة عبد الرازق التي تصور معها حاليا قصة "تحت الحزام".

ووصفت بسنت حاتم في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، مسلسل حدث بالفعل بأنه عمل مختلف يقدم قصة مختلفة، ويتحدث عن الأمراض النفسية التي تتواجد في المجتمع ولكنها غير ظاهرة، مشيرة إلى أن دورها في "تحت الحزام" يختلف تماما عن شخصيتها الحقيقية في كل شيء ولكنه محوري في الأحداث.

وعبرت بسنت حاتم عن حبها لفكرة الأعمال القصيرة حيث يقدم "حدث بالفعل" في موسمه الأول 5 قصص مختلفة فكل واحدة 3 حلقات فقط، قائلة:" بحب المسلسلات القصيرة ومش بزهق منها ودي فكرة حلوة.. والميزة إن كل قصة بأبطال مختلفين وكأنها أفلام مختلفة مليئة بالإثارة".

وكشفت عن استعدادها لتصوير القصة المقبلة باسم " لو بعد حين" مع دينا الشربيني وشيرين رضا، مشيرة إلى أنها أحبت العمل مع الفنانة غادة عبد الرازق قائلة:" لما اتعرفت عليها حبيتها أكثر.. ودي فرصة متتعوضش".

وأوضحت بسنت حاتم في تصريحاتها أنها تستعد لتكرار تجربة التمثيل مع الفنانة وفاء عامر في مسلسل "ديفيليه"، بعد نجاحهما سويا في "بيت الشدة" رمضان الماضي قائلة :" هي بتحبني وأنا بحبها حب مش طبيعي .. وهي اللي شافتني بالصدفة وطلبت مني أعمل دور بنتها".

حكاية تحت الحزام من إخراج هشام الرشيدى، ويشارك في بطولتها سلمى أبو ضيف، خالد أنور مع الفنانة غادة عبد الرازق وبسنت حاتم وعدد من الممثلين.