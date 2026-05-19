الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

يارا السكري عن صقر وكناريا: ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي

يارا السكري
يارا السكري
أحمد إبراهيم

تواصل الفنانة يارا السكري، خطواتها الفنية بثبات، من خلال مشاركتها في فيلم “صقر وكناريا”، الذي يعد من أبرز الأعمال المنتظرة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يجمع نخبة من النجوم في توليفة تجمع بين الأكشن والكوميديا.

وأعربت يارا السكري، عن سعادتها الكبيرة بخوض أولى تجاربها السينمائية بهذا العمل، مؤكدة أن الكواليس كانت مليئة بالحماس والضحك، إلى جانب التحديات التي أضافت لها الكثير على المستوى الفني.

تفاصيل فيلم صقر وكناريا

وقالت يارا السكري خلال لقائها في فقرة التريندات ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامية لما جبريل، المذاع عبر قناة MBC مصر، إنها تشعر بسعادة كبيرة لمشاركتها في فيلم “صقر وكناريا”، خاصة أن أول ظهور لها في السينما يأتي إلى جانب النجمين محمد إمام وشيكو، مؤكدة أن التجربة بالنسبة لها مختلفة ومميزة للغاية.

وأوضحت أن الفيلم ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، لافتة إلى أن الشخصية التي تقدمها تتسم بالاندفاع والتسرع، ما يضعها في العديد من المواقف الطريفة وغير المتوقعة، خصوصا في المشاهد التي تجمعها مع انتصار ويسرا اللوزي وشيكو، وهو ما أضفى أجواء من المرح داخل كواليس التصوير.

وأضافت يارا أنها استمتعت كثيرا بالعمل، معتبرة أن الفيلم يحمل عناصر جذب كبيرة للجمهور، سواء من حيث الأحداث أو فريق العمل، كما أعربت عن سعادتها بالإشادة التي تلقاها الفيلم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة أن ذلك منح فريق العمل دفعة معنوية كبيرة.

قصة فيلم صقر وكناريا

وتدور أحداث فيلم “صقر وكناريا” في إطار يجمع بين الإثارة والكوميديا، حول “صقر” الذي يقرر الابتعاد عن عالم العصابات والمخاطر بحثا عن حياة أكثر هدوءا، قبل أن يلتقي بـ“بلال”، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتنطلق بعدها سلسلة من المفارقات والمواقف غير المتوقعة التي تقلب حياتهما رأسا على عقب.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، خالد الصاوي، يارا السكري، انتصار، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم دياب ومحمود عبد المغني وآخرون.

