يارا السكري تشارك متابعيها بصورة مع إنجين أكيوريك

شاركت الفنانة يارا السكري متابعيها بصورة لها من مهرجان كان، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت يارا السكري بإطلالة لافتة، برفقة الفنان التركي الشهير إنجين أكيوريك، أحد أبطال مسلسل فاطمة الذي حقق نجاحاً كبيراً.

وأثار الفنان أحمد العوضي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن الفنانة يارا السكري وإمكانية ارتباطه بها خلال الفترة المقبلة.

وقال العوضي خلال لقائه مع ET بالعربي، إن هناك أكثر من مشروع فني سيجمعه بـ يارا السكري خلال الفترة المقبلة، قبل أن يعلق على شائعات الزواج، قائلًا: «أنا ويارا في مشاريع كتير هتجمعنا الفترة المقبلة، وعن قصة الجواز دي نبقى نشوفها بعدين»، وهو التصريح الذي فتح باب التكهنات مجددًا بين الجمهور.