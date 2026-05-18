جلست بين ماسك وكوك.. كيف وصلت تشو تشونفي من الفقر إلى قلب الإمبراطوريات

أحمد العيسوي

في مشهد لافت خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، جذبت سيدة صينية الأنظار بعدما جلست بين اثنين من أبرز وجوه التكنولوجيا في العالم، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومؤسس سبيس إكس، وتيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل. هذه السيدة ليست مجرد ضيفة عابرة في مأدبة رسمية، بل هي تشو تشونفي، إحدى أبرز قصص النجاح في عالم الأعمال، واسم بات حاضرًا بقوة في سلاسل الإمداد العالمية وصناعة التكنولوجيا المتقدمة.

من الفقر إلى أبواب المصانع

قصة تشو تشونفي تبدو أقرب إلى فيلم صعود استثنائي من عالم الفقر إلى قمة الثروة. فقد تركت الدراسة وهي في الخامسة عشرة من عمرها، واضطرتها ظروف الحياة إلى العمل في أحد المصانع بجنوب الصين. مثلها مثل آلاف العمال الذين شاركوا في النهضة الصناعية الصينية، بدأت حياتها المهنية من خطوط الإنتاج، لكنها لم تكتفِ بدور العامل، بل حرصت على فهم تفاصيل الصناعة وآليات التصنيع الدقيقة.

هذا الشغف بالتفاصيل، إلى جانب الطموح والإصرار، جعلاها ترى ما لا يراه كثيرون. ففي وقت كانت فيه الصين تتجه نحو التصنيع الواسع، كانت تشو تفكر في بناء مشروع خاص يمكنه مواكبة التحول الكبير في عالم الإلكترونيات.

البداية من ورشة صغيرة

في عام 1993، قررت تشو أن تخطو خطوتها الأولى نحو الاستقلال، فأسست مشروعًا صغيرًا بدأ كورشة متواضعة للطباعة على الزجاج المستخدم في الساعات. لم يكن المشروع في بدايته يوحي بما سيصبح عليه لاحقًا، لكن الرؤية الواضحة والعمل الدؤوب فتحا أمامها أبواب التوسع.

ومع تسارع تطور الأجهزة الإلكترونية وازدياد الحاجة إلى مكونات أكثر دقة وتعقيدًا، أدركت تشو أن المستقبل سيكون للشركات القادرة على تقديم حلول صناعية متقدمة. وهكذا بدأت شركتها، لينس تكنولوجي، في التحول تدريجيًا من ورشة محدودة إلى واحدة من أهم الشركات المتخصصة في تصنيع الزجاج الدقيق والمكونات الحساسة المستخدمة في التكنولوجيا الحديثة.

آبل.. نقطة التحول الكبرى

جاءت النقلة الأهم في مسيرة تشو عندما دخلت شركتها في سلسلة إمداد شركة آبل، وبدأت في تصنيع الزجاج المستخدم في هواتف آيفون. هذا التعاون لم يكن مجرد عقد تجاري، بل كان بوابة لمرحلة جديدة من النمو والتوسع، إذ منح الشركة مكانة عالمية بين كبار الموردين في قطاع التكنولوجيا.

ومع مرور الوقت، لم تتوقف الشركة عند آبل فقط، بل توسعت لتخدم شركات كبرى أخرى مثل تسلا وسامسونغ، ما رسخ حضورها في قلب الصناعات المتقدمة. وأصبحت لينس تكنولوجي اسمًا مرتبطًا بالدقة العالية والجودة والقدرة على تلبية احتياجات شركات التكنولوجيا العملاقة.

ثروة صاعدة ونفوذ متزايد

في عام 2015، طرحت لينس تكنولوجي أسهمها في بورصة شينتشن، وهو ما أسهم في قفزة ضخمة في ثروة تشو تشونفي، لتصبح واحدة من أغنى النساء في الصين، وأحد أبرز النماذج النسائية العصامية في العالم.

لكن شهرتها لم تأتِ فقط من المال، بل من الدور الذي باتت تلعبه شركتها في دعم الصناعات المتطورة عالميًا. فاليوم، لم تعد لينس تكنولوجي مجرد مورد للهواتف الذكية، بل أصبحت شريكًا في قطاعات متعددة تشمل السيارات الكهربائية، ونظارات الواقع المعزز، والأجهزة القابلة للارتداء، والمقصورات الذكية، بل وحتى مكونات الطيران والروبوتات.

انعكاس لتحول صيني أوسع

قصة تشو تشونفي تمثل أكثر من مجرد نجاح فردي. إنها تعكس تحوّلًا عميقًا في الاستراتيجية الصناعية الصينية، التي تسعى من خلالها بكين إلى الانتقال من نموذج الإنتاج منخفض التكلفة إلى نموذج أكثر تطورًا يقوم على الابتكار والتقنيات عالية القيمة.

هذا التحول يوضح كيف أصبحت الصين لاعبًا محوريًا في مستقبل الصناعة العالمية، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والتكنولوجيا المتقدمة.

تحديات لا تغيب عن المشهد

ورغم هذا الصعود اللافت، فإن الطريق لا يخلو من الضغوط. فقد واجهت لينس تكنولوجي خلال الربع الأول من عام 2026 تراجعًا في الإيرادات وتحولًا إلى الخسائر، نتيجة تباطؤ الطلب على الهواتف الذكية، إلى جانب تقلبات أسعار الصرف. وهي تحديات تعكس واقعًا أوسع تعيشه شركات التصنيع حول العالم مع نضوج سوق الإلكترونيات الاستهلاكية.

ومع ذلك، تراهن الشركة على المستقبل من خلال التوسع في مجالات جديدة مثل أجهزة الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للتنقل الذكي، في محاولة للحفاظ على موقعها ضمن المنافسة العالمية الشرسة.

 

تجسد قصة تشو تشونفي معنى العصامية بكل تفاصيله، فهي امرأة بدأت من الصفر، وعملت في المصنع، ثم بنت إمبراطورية صناعية جعلتها تجلس اليوم إلى جوار أكبر قادة التكنولوجيا في العالم. 

