موجة حارقة.. حقيقة وصول درجات الحرارة غداً إلى 40 درجة

بعد موجة شديدة الحرارة شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية، بدأت درجات الحرارة في التراجع التدريجي على القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، وسط ترقب المواطنين لتحسن الأحوال الجوية مع اقتراب فصل الصيف رسميًا.

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أن ذروة الموجة الحارة على القاهرة الكبرى كانت أمس الأحد، بعدما سجلت درجات الحرارة نحو 40 درجة مئوية، فيما وصلت إلى 44 درجة على مناطق جنوب البلاد.

وقالت إيمان شاكر، في إن درجات الحرارة بدأت بالفعل في الانخفاض التدريجي على القاهرة اعتبارًا من اليوم، بفارق يتراوح بين 3 و4 درجات مقارنة بالأمس، موضحة أن العظمى على القاهرة من المتوقع أن تسجل غدًا الثلاثاء نحو 35 درجة مئوية.

وأضافت أن الأجواء ستظل حارة خلال فترات النهار، بينما تميل للاعتدال ليلًا، مشيرة إلى أن محافظات جنوب الصعيد ما زالت تحت تأثير الموجة شديدة الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة غدًا إلى 47 درجة مئوية على بعض المناطق.

وأوضحت نائب مدير المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية أن محافظات أسوان والأقصر وسوهاج ستشهد درجات حرارة تتراوح ما بين 46 و47 درجة مئوية خلال اليومين الجاري والمقبل، قبل أن تبدأ الأجواء في التحسن التدريجي اعتبارًا من يوم الأربعاء.

وأكدت أن البلاد ستشهد مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة وتحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية بدءًا من منتصف الأسبوع، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة ستتراوح ما بين 30 و31 درجة مئوية، وهي المعدلات الطبيعية المعتادة خلال هذا التوقيت من العام.

وطمأنت إيمان شاكر المواطنين بأن الموجة الحارة انكسرت بالفعل على القاهرة الكبرى، مع استمرار الانخفاض التدريجي خلال الأيام المقبلة، في حين يستمر تأثيرها بشكل أكبر على مناطق جنوب البلاد حتى نهاية الثلاثاء.