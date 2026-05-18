«نبقى نشوفه بعدين».. أحمد العوضي يثير الجدل بتعليق جديد عن زواجه من يارا السكري

أثار الفنان أحمد العوضي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن الفنانة يارا السكري وإمكانية ارتباطه بها خلال الفترة المقبلة.

وقال العوضي خلال لقائه مع ET بالعربي ، إن هناك أكثر من مشروع فني سيجمعه بيارا السكري خلال الفترة المقبلة، قبل أن يعلق على شائعات الزواج قائلًا: «أنا ويارا في مشاريع كتير هتجمعنا الفترة المقبلة، وعن قصة الجواز دي نبقى نشوفه بعدين»، وهو التصريح الذي فتح باب التكهنات مجددًا بين الجمهور.

وأضاف العوضي إنه يصور حاليا أحدث أعماله مسلسل “الاستاذ” بمشاركة يارا السكري وهو مكون من 10 حلقات بجانب مشاركتها معا فى مسلسل جديد من المقرر أن يعرض فى ماراثون رمضان 2027.

وشارك الثنائي فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل "علي كلاي" الذى حقق نجاحا كبيرا.

قصة مسلسل علي كلاي

مسلسل علي كلاي يروي قصة شاب موهوب في رياضة الملاكمة نشأ داخل منزل رجل أعمال، ليجد نفسه أمام سلسلة من الصراعات الداخلية والخارجية الناجمة عن التوترات العائلية والغيرة، في إطار درامي مشوق داخل حي شعبي، حيث تتقاطع العلاقات الإنسانية والاجتماعية لتشكيل الأحداث المتلاحقة التي جذبت الجمهور.

أبطال مسلسل علي كلاي

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم أحمد العوضي، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، يارا السكري، محمد ثروت، ريم سامي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبدالخالق، عمر رزيق، الشحات مبروك، وبسام رجب، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.