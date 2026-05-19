قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصاعد التوتر.. أمريكا تعاقب كندا بفض الشراكة مع مجلس الدفاع الدائم
مصر مركز لإعادة التصدير.. تعاون مع أفريكسيم لتعزيز التجارة بين أفريقيا والعالم
نائب رئيس الوزراء: 300 مشروع حصاد 50 عامًا من الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية
أم بلا قلب.. المؤبد لربة منزل أنهت حياة طفلها في المعصرة بسبب كرهها له
وزير الصحة يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الطبي
بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون
موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في أمم أفريقيا للناشئين
قفزة الوقود والأسمدة بسبب حرب إيران والجفاف تدفع مزارعي أستراليا لتقليص زراعة القمح
البعثة الطبية للحج: منظومة متكاملة للرعاية.. و 3948 حالة تردد على العيادات يوميًا
دعم مسار التفاوض بين واشنطن وطهران..وزير الخارجية يلتقى مستشار الأمن القومي البريطاني
البحرية الإسرائيلية تزعم سيطرتها على 95% من سفن أسطول الصمود
ننشر تشكيل غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية.. وتفاصيل مكافآة المشاركين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استدعاء عاجل لـ61 ألف جيب شيروكي بسبب عطل خطير

جيب شيروكي
جيب شيروكي
عزة عاطف

أعلنت شركة جيب الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات خلال مايو 2026، عن إطلاق حملة استدعاء رسمية واسعة النطاق تشمل 61,711 سيارة من طراز شيروكي الشهير.

 وذلك بسبب رصد خلل مصنعي خطير وكارثي داخل أجزاء ناقل الحركة قد يؤدي إلى فقدان مفاجئ وغير قابل للاسترداد لقوة الدفع الميكانيكية أثناء القيادة. 

ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار حرص الشركة على سلامة الملاك وتفادي وقوع أي حوادث على الطرق السريعة، خاصةً وأن هذا العطل يداهم السائق بشكل مفاجئ ودون أي مؤشرات تحذيرية مسبقة في لوحة القيادة لعام 2026.

خلل في وحدة نقل الطاقة ثنائية السرعة يهدد موديلات 5 سنوات لعام 2026

أوضحت الوثائق الرسمية المرتبطة بقرار الاستدعاء الصادر لعام 2026 أن المشكلة الفنية تتركز تحديدًا في حدوث تآكل وفشل داخلي مفاجئ في وحدة نقل الطاقة ثنائية السرعة المدمجة ضِمن منظومة الحركة والدفع الكلي. 

ويغطي هذا الاستدعاء شريحةً واسعةً من سيارات جيب شيروكي التي تم إنتاجها خلال الأعوام الممتدة من موديلات عام 2019 وحتى عام 2023. وتشير تقديرات المهندسين الفنيين في المصنع إلى أن العيب المصنعي الفعلي يظهر بنسبة نصف بالمئة تقريبًا من إجمالي السيارات المستهدفة، إلا أن خطورة التبعات الميكانيكية استدعت فحص كافة المركبات التي تحمل القطع المصنعة خلال تلك الفترة لعام 2026.

وأكدت شركة جيب أنها بدأت بالفعل خطواتها التنفيذية عبر إخطار شبكة موزيها ووكلائها العالميين والمحليين بتفاصيل الأزمة الفنية لوقف بيع أي نسخ مستعملة قد تكون متواجدة في صالات العرض قبل فحصها. 

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في إرسال خطابات إخطار رسمية ومؤقتة للملاك المتضررين خلال شهر يونيو المقبل لتوعيتهم بكيفية التعامل مع المركبة في حال الشعور بأي اهتزازات. 

وتعكف الإدارة الهندسية للشركة في الوقت الراهن على تطوير إصلاح دائم وجذري للمشكلة يتضمن استبدال الوحدة المعيبة بأخرى معدلة جرى اختبار صلابتها، على أن تتحمل الشركة كافة التكاليف المالية للإصلاح لعام 2026.

يدفع هذا الاستدعاء الضخم لعام 2026 إدارات حماية المستهلك والهيئات المرورية في مختلف الدول، بما في ذلك أسواق الشرق الأوسط، نحو حث ملاك طرازات شيروكي المستهدفة على الدخول إلى المواقع الرسمية للوكلاء وإدخال الرقم التسلسلي للمركبة للتأكد من خضوعها للفحص المجاني فور توفر الحل النهائي تلافيًا لأي مخاطر. 

ويرى محللو قطاع السيارات أن سرعة استجابة جيب ستسهم في الحفاظ على ثقة المستهلكين، بالرغم من التوقعات التي تشير إلى إمكانية حدوث تراجع طفيف ومؤقت في القيمة السعرية لتلك الموديلات في أسواق السيارات المستعملة قبل إغلاق ملف الاستدعاء بالكامل بحلول عام 2027.

استدعاء سيارات جيب 2026 أسعار جيب مراكز صيانة جيب جيب شيروكي المستعملة عيوب جيب شيروكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

شبورة

رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

محمد صلاح وسلوت

محمد صلاح يكتسح استفتاء لجمهور ليفربول في مواجهة آرني سلوت

ترشيحاتنا

أمين عام الناتو يزور السويد بعد غد لرئاسة اجتماع وزراء خارجية الحلف

الخميس المقبل.. اجتماع وزراء خارجية الناتو بالسويد يحسم أولويات الحلف المستقبلية

كوبر: العالم لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك لإعادة فتح مضيق هرمز

وزيرة الخارجية البريطانية: العالم لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك لإعادة فتح مضيق هرمز

مكة المكرمة نموذج تنموي متوازن بين الحفاظ على الهوية الإسلامية والتاريخية والتحولات الحديثة

مكة المكرمة نموذج تنموي متوازن بين الحفاظ على الهوية الإسلامية والتاريخية والتحولات الحديثة

بالصور

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

طريقة عمل كفتة بالعسل والثوم

طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل

قبل عيد الأضحي.. طريقة عمل تشويحة الخروف على الطريقة الشعبية بطعم زمان

طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد