الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بنتلي تطلق جيلا جديدا من كونتيننتال بقوة هجينة وأداء خارق

كونتيننتال GT
كريم عاطف

كشفت شركة بنتلي Bentley عن فئة جديدة من طراز كونتيننتال GT بنسختي الكوبيه والكابريوليه، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها بسوق السيارات الفاخرة عبر الجمع بين الأداء الرياضي والتكنولوجيا الهجينة الحديثة.

الطراز الجديد يأتي بمنظومة هجينة متطورة تضم محرك V8 مزدوج التيربو مدعوم بمحرك كهربائي، لتولد السيارة قوة إجمالية تقترب من 680 حصان، مع عزم دوران كبير يمنحها استجابة سريعة وتسارع قوي على مختلف السرعات.

وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س خلال نحو 3.5 ثانية فقط، بينما تتجاوز سرعتها القصوى حاجز 300 كم/س، إلى جانب إمكانية السير بالطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 80 كيلومتر تقريبي، ما يمنحها كفاءة أكبر داخل المدن.

واعتمدت بنتلي على تطوير منظومة القيادة والشاسيه لتوفير توازن بين الراحة والطابع الرياضي، حيث زودت السيارة بنظام توجيه للعجلات الخلفية، وتقنيات نشطة للتحكم في الثبات ومنع التمايل، إضافة إلى نظام ذكي لتوزيع القوة بين العجلات الخلفية لتحسين التماسك أثناء المنعطفات.

كما توفر السيارة أوضاع قيادة متعددة تسمح للسائق بتخصيص التجربة، بما يشمل إعدادات رياضية تمنح إحساس أكثر ديناميكية لعشاق الأداء العالي.

وحصلت السيارة على تصميم أكثر جرأة مقارنة بالإصدارات التقليدية، مع شبكة أمامية سوداء لامعة، وشعارات داكنة، ومخارج عادم رياضية، إلى جانب عجلات قياس 22 بوصة تضيف حضور قوي على الطريق.

وفي المقصورة، حافظت بنتلي على مستويات الفخامة المعتادة مع إضافة لمسات رياضية تشمل الجلد ثنائي اللون وخامات حديثة مثل ألياف الكربون، لتقديم تجربة تجمع بين الرفاهية والطابع العصري.

ويمثل الطراز الجديد رؤية بنتلي لمستقبل السيارات الفاخرة، حيث أصبح الأداء القوي والتقنيات الهجينة والاستدامة عناصر أساسية ضمن تجربة قيادة متكاملة.

