موجز أخبار الوادي الجديد: توريد القمح يتجاوز 418 ألف طن والتموين يعلن خطة عمل وطوارئ وتوافر السلع واللحوم استعدادا للأضحى

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

توريد القمح في الوادي الجديد يتجاوز 418 ألف طن

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، أن إجمالي الكميات الموردة حتى اليوم الاثنين بلغ نحو 418 ألفًا و317 طنًا.

حصاد 290 ألف فدان قمح

وقال وكيل وزارة الزراعة، إن عمليات توريد القمح تجري من خلال الصوامع وشركات المطاحن ومحطة التقاوي داخل الوادي الجديد، إلى جانب متابعة الكميات التي يجري توريدها خارج المحافظة، بما يضمن انتظام موسم توريد القمح ومراقبة حركة المحصول منذ الحصاد وحتى الاستلام.

وأضاف المرسي أن المحافظة انتهت من حصاد القمح في نحو 290 ألف فدان، من إجمالي مساحة مزروعة بلغت 412 ألفًا و706 أفدنة على مستوى الوادي الجديد.

وأشار إلى أن مديرية الزراعة تتابع يوميًا معدلات حصاد القمح في مختلف المراكز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انتظام العمل داخل مواقع الاستلام، ومتابعة موقف محصول القمح أولًا بأول.

وأوضح وكيل الوزارة أن التنسيق مستمر مع الصوامع لمتابعة درجة نقاوة محصول القمح قبل استلامه، والتأكد من جودته ومطابقته للمواصفات القياسية، بما يحافظ على جودة محصول القمح الوارد من المزارعين والموردين.

وأكد المرسي أن مستحقات المزارعين والموردين يجري صرفها دون تأخير، دعمًا لاستمرار عمليات توريد القمح وتشجيع المزارعين والموردين على تسليم كامل الكميات المستهدفة من محصول القمح.

تموين الوادي الجديد يعلن خطة عمل وطوارئ وتوافر السلع واللحوم استعدادا للأضحى

أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التموينية بالمراكز؛ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع تنفيذ خطة عمل متكاملة وكذا تكثيف الحملات الرقابية لضمان توافر السلع الأساسية واللحوم والمواد البترولية للمواطنين طوال فترة العيد.

وأكدت وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية المختلفة، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها على مدار الساعة.

إعداد برامج نوبتجيات للمفتشين والمراقبين خلال إجازة العيد

وأضافت أنه جرى إعداد برامج نوبتجيات للمفتشين والمراقبين خلال إجازة العيد، مع تكثيف المرور على الأسواق والمخابز البلدية للتأكد من انتظام العمل وتوافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.

وأوضحت وكيل وزارة التموين، أن المديرية حددت نسبًا لعمل المخابز البلدية خلال فترة الإجازة لضمان استمرار إنتاج الخبز البلدي المدعم دون انقطاع، كما تم توفير حصص الدقيق اللازمة بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع المطاحن والمستودعات.

وفيما يتعلق بتوفير اللحوم، أشارت الدكتورة سلوى مصطفى إلى قيام الشركة المصرية لتجارة الجملة بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى طرح 8 عجول سودانية، ولحوم مبردة بسعر 350 جنيهًا للكيلو، إلى جانب 4 أطنان من اللحوم الهندي بسعر 260 جنيهًا للكيلو، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال العيد.

كما أكدت وكيل تموين الوادي الجديد، توافر المواد البترولية بمحطات الوقود وعدم وجود أي عجز في البنزين أو السولار، مع استمرار المتابعة اليومية للمحطات ومستودعات البوتاجاز لضمان انتظام الخدمة بجميع أنحاء المحافظة.

رئيس مركز الداخلة بالوادى الجديد يتفقد أعمال تحسين وتطوير ميدان مسجد صابر وتوسعة طريق موط القصر

تفقد جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، أعمال تطوير وتحسين ميدان مسجد صابر بحي شمال مدينة موط، إلى جانب متابعة أعمال توسعة طريق موط – القصر على الجانبين، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية وتحسين الحركة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها.

- استكمال أعمال تطوير الطرق

وخلال الجولة، تابع رئيس المركز سير العمل بميدان مسجد صابر، حيث تواصل فرق العمل تنفيذ مراحل التطوير المختلفة على أرض الواقع، والتي تشمل أعمال التخطيط والتجهيز تمهيدًا لإنشاء فواصل مرورية حديثة تسهم في تنظيم اتجاهات السير، وتقليل التكدسات، وتحقيق قدر أكبر من السيولة والانضباط المروري، كما يجرى تركيب البلدورات على جانبي الطرق المحيطة بالميدان، في خطوة تعكس تقدم معدلات التنفيذ وبدء ظهور الملامح الجمالية للمشروع، بما يسهم في تحديد المسارات وإضفاء طابع حضاري منظم يعزز من الشكل العام للمنطقة.

وفي السياق ذاته، تابع رئيس المركز أعمال توسعة طريق موط – القصر على الجانبين، والتي تأتي ضمن جهود رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الأمان والسيولة المرورية، خاصة باعتباره أحد الطرق الحيوية التي تشهد حركة مستمرة للمواطنين والمركبات، مؤكدًا على أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لخطة تطوير شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري بمدينة موط، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة اليومية للمواطنين.