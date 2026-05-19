قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من يتوج بطلا؟.. هشام حنفي يكشف السيناريوهات المحتملة لصراع الدوري المشتعل
أعمال لها ثواب الحج.. عبادات صالحة تنال بها الأجر العظيم
موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي
ترامب: يبدو أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
مقــتل 5 أشخاص في إطلاق نار بمسجد في سان دييجو الأمريكية.. وترامب: أمر مروع
أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شبعة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة
مفاوضات ثلاثية.. الولايات المتحدة تسعى لتواجد قواتها بشكل دائم في جرينلاند
دعاء ثاني أيام ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة للفرج في الأيام المباركة
مشاجرة مفتعلة.. الداخلية تفجر مفاجأة في واقعة الاعتداء على شاب أمام المترو
الترند جنن الناس.. مدحت شلبي يعلق على أزمة الصعايدة مع فيلم أسد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبل تعلن عزمها إنتاج سيارة SUV جديدة من الفئة C في أوروبا

أوبل
أوبل
كريم عاطف

قبيل انعقاد يوم المستثمرين لشركة ستيلانتس 2026، كشفت أوبل عن مشروع محوري قيد التطوير ضمن استراتيجيتها لتحديث طرازاتها، يتمثل في سيارة SUV كهربائية بالكامل وجديدة كليًا ضمن الفئة C، إحدى أكثر الفئات تنافسية وأهمية في السوق، بما يعزز من تنوع تشكيلتها الحالية. 

وفي ظل توجه ستيلانتس، وLeapmotor نحو توسيع نطاق شراكتهما، من المنتظر أن تمثل هذه السيارة نموذجًا يُحتذى به للتعاون العالمي الفعّال. وفي الوقت نفسه، ستمنح هذه الخطوة الشركة الألمانية دفعة استراتيجية قوية نحو تسريع وتيرة التحول الكهربائي وتوسيع نطاق الإنتاج، مع توقعات ببدء طرح الطراز الجديد في الأسواق بحلول عام 2028، ومن المنتظر أن يطرح هذا الطراز جنبا إلى جنب مع مجموعة سيارات الـ SUV الحالية التي تضم Opel Grandland، وFrontera، وMokka.

وقال فلوريان هويتل، الرئيس التنفيذي لشركة أوبل: "سيتم تصميم وتطوير هذه السيارة بالكامل داخل أوبل في روسلسهايم، بمشاركة فرق دولية تعمل في ألمانيا والصين. ومن المتوقع أن تسهم الشراكة مع Leapmotor في تقليص فترة التطوير إلى أقل من عامين، وهو ما يعكس توجه أوبل نحو تقديم سيارات كهربائية متطورة وعصرية في متناول عملائنا".

ومن المتوقع أن يعتمد الطراز الجديد على المكونات الأساسية لأحدث بنية كهربائية وتقنيات بطاريات من Leapmotor، إلى جانب بصمة أوبل المميزة في التصميم وتجربة القيادة، وهندسة الشاسيه، وتقنيات الإضاءة، والمقاعد.

وسيستفيد الطراز الجديد من كفاءة شبكة الإنتاج الأوروبية التابعة لستيلانتس، حيث يجري حاليًا تقييم إمكانية تصنيعه في مصنع سرقسطة بإسبانيا، إلى جانب Opel Corsa، علماً بأن هذا المصنع يعد موطنًا لإحدى أيقونات أوبل في الفئة B منذ عام 1982.

ومن جانبه، قال كزافييه شيرو، رئيس مجلس الرقابة في أوبل والرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاستدامة في ستيلانتس: "يمثل هذا المشروع تجسيدًا للجمع بين التميز الهندسي الألماني وسرعة الابتكار التكنولوجي على المستوى العالمي. هذه الروح الابتكارية ترسم ملامح الفصل الجديد من تعاوننا مع Leapmotor، حيث تضطلع أوبل بدور ريادي في هذا التوجه".

ومن شأن هذه الشراكة أن تعزز مكانة أوبل كمحرك رئيسي للقيمة وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي.

وتواصل الأطراف المعنية حاليًا دراسات الجدوى وأعمال التطوير المبدئية في إطار الاتفاقيات القائمة، إلى جانب استمرار المناقشات بشأن توسيع نطاق التعاون الصناعي، وذلك وفقًا لما ورد أعلاه، وبما يخضع لإبرام الاتفاقيات النهائية والحصول على الموافقات اللازمة.

ستيلانتس 2026 سيارة SUV سيارة SUV كهربائية أوبل Leapmotor

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

صورة تعبيرية

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

ترشيحاتنا

يوم عرفة

متى يوم عرفة 2026؟ اعرف فضل صيامه ودعاءه المستجاب والأعمال المستحبة فيه

العشر من ذي الحجة

أستاذ بالأزهر: الذكر والتكبير في العشر من ذي الحجة طريقٌ للحاق بأهل الفضل

توقيع بروتوكول بين دار الإفتاء وجمعية سفراء الهداية

توقيع بروتوكول بين دار الإفتاء وجمعية سفراء الهداية لتعزيز التعاون المشترك

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد