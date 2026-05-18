لماذا يقوم السائقين باستخدام هواتفهم على السرعات العالية؟

كشفت دراسة حديثة ومثيرة للجدل نشرها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة في أمريكا خلال مايو 2026، عن نمط سلوكي مرعب يهدد سلامة المرور عالميًا؛ حيث أثبتت البيانات أن السائقين يصبحون أكثر عرضةً لاستخدام هواتفهم المحمولة وتصفحها كلما تزايدت سرعة المركبة.

وتتحدى هذه النتائج الصادمة الفرضية السائدة قديمًا بأن السائقين يميلون لاستخدام الهواتف عند القيادة بسرعات منخفضة أو أثناء التوقف في الاختناقات المرورية، وتؤكد بدلاً من ذلك أن السلوك الأكثر شيوعًا هو تزايد التشتت الرقمي على الطرق السريعة والمفتوحة لعام 2026.

ارتفاع معدل استخدام الهاتف بنسبة 12% لكل زيادة طفيفة في السرعة لعام 2026

ارتكزت الدراسة العلمية الصادرة لعام 2026 على تحليل بيانات القيادة الواقعية الحية المستمدة من تطبيقات القيادة الآمنة التابعة لشركات التأمين الكبرى، والتي تتبع سلوك السائقين بدقة.

وأظهرت النتائج أن معدل استخدام الهاتف المحمول يرتفع بنسبة 12% تقريبًا مع كل زيادة في السرعة بمقدار 5 أميال في الساعة فوق الحد المسموح به على الطرق السريعة.

وأوضح الباحثون أن الانطلاق بسرعات عالية يمنح السائقين شعورًا زائفًا بالأمان والتحكم على الطرق المستقيمة، مما يشجعهم على تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو إرسال الرسائل النصية، وهو ما يضاعف من احتمالات الخطأ البشري.

التقاء خطير بين مخالفتين وتوقعات بتشديد العقوبات بحلول عام 2027

حذر خبراء السلامة المرورية من التداعيات الكارثية الناتجة عن التقاء آفتي السرعة الزائدة والتشتت بالهاتف في آن واحد، حيث يسهم هذا المزيج الخطير في تقليص زمن استجابة السائق وضيق زاوية الرؤية الأمامية لديه بشكل حاد، مما يرفع من معدلات الحوادث المميتة.

وتدفع هذه الدراسة إدارات المرور العالمية حاليًا نحو إعادة النظر في استراتيجيات الرقابة؛ عبر التوسع في نشر الكاميرات الحرارية الذكية القادرة على رصد المخالفتين معًا خلف المقود.

ومع استمرار تحليل البيانات حتى عام 2027، يتوقع أن تفرض الدول عقوبات مالية مغلظة وإجراءات قانونية صارمة تشمل تعليق رخص القيادة بصفة مؤقتة للمخالفين لعام 2026.