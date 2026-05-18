قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتصار السيسي تشهد لوحة مبهرة لفرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية في فعالية فرحة مصر
أبو العينين يدعو رئيس النواب الليبي لحضور اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي يوليو المقبل
الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية بصورته الحالية لم يُعرَض علينا ولم نشارِك في صياغته
مفتي الجمهورية يستقبل كاهن الكنيسة السريانية في مصر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
المالية تُعلن تبكير صرف مرتبات مايو.. تعرف على المواعيد
ليلة العمر تبدأ بالمودة والرحمة.. حنان مطاوع خلال احتفالية فرحة مصر
إعلامي: توروب يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.. وسيقود الأهلي أمام المصري
وزير التعليم: التكنولوجيا لن تلغي المعلمين.. والتقييم القائم على الحفظ "مش هيعلم الطلاب يفكروا"
إيه اليوم الحلو ده.. أحمد سعد يشعل احتفالية فرحة مصر
السيدة انتصار السيسي: فرحانة فرحة أم لبنتها اللي بتتجوز.. وأنتم جميعًا بناتي
انتشال السائق والسيارة ربع نقل في حادث غرق بترعة المريوطية
مدبولي يترأس اجتماع المحافظين ويوجه برفع الجاهزية الكاملة استعدادًا لعيد الأضحى ومواجهة التعديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر يتجاوز المليون دولار.. شاهد سيارة تالوس 911 آر تي الجديدة

تالوس
تالوس
عزة عاطف

كشفت شركة تالوس البريطانية المتخصصة في تعديل السيارات الفاخرة في مايو 2026 عن طرازها الأحدث والأكثر تطرفًا 911 آر تي، والذي يمثل النسخة النهائية الفائقة المبنية على قواعد طراز بورش 911 جي تي 3 آر إس الشهير. 

وتستوحي السيارة الجديدة ملامحها الشرسة مباشرةً من سيارة السباق الأسطورية 911 آر المخصصة للحلبات، لتطرح كسيارة سباق مخصصة للطرقات العادية لعام 2026. 

وتستهدف تالوس من هذا المشروع تقديم تجربة قيادة ميكانيكية تناظرية خالصة مخصصة لصفوة هواة جمع السيارات، حيث أعلنت الشركة أن إنتاج هذا الطراز الحصري س يقتصر على 20 نسخةً فقط حول العالم، بسعر يبدأ من 1.13 مليون دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 850 ألف جنيه إسترليني)، وهو سعر التعديل فقط دون احتساب قيمة سيارة البورشه الأساسية التي يتعين على العميل تسليمها للمصنع.

حمية كربونية قاسية وخسارة 80 كيلوجرامًا من الوزن لعام 2026

يبرز الهيكل الخارجي كعلامة فارقة تميز طراز آر تي عن أي سيارة بورشه تقليدية في عام 2026؛ إذ تم استبدال جميع الألواح الخارجية للهيكل بألواح مصنوعة بالكامل من ألياف الكربون المكشوفة ذات المظهر العاري، وتم تطوير هذا الهيكل خفيف الوزن بالتعاون مع خبراء شركة إم سي تي كربون المتخصصين في صناعة الأجزاء الكربونية لسيارات التسابق الخارقة. 

وساهمت هذه الحمية الكربونية القاسية في خفض وزن السيارة بمقدار 80 كيلوجرامًا (ما يعادل 176 رطلاً) مقارنةً بالطراز القياسي، ليصل الوزن الإجمالي للمركبة إلى 1350 كيلوجرامًا فقط، مما يمنحها ركيزةً ديناميكيةً ممتازةً وثباتًا هائلاً بفضل فتحات التهوية العريضة والمشتت الأمامي الضخم لعام 2026.

محرك سداسي الأسطوانات بقوة 540 حصانًا وتعديل الذكي بحلول عام 2027

حافظت تالوس على الهوية الميكانيكية النقية لبورشه عبر الاعتماد على محرك سداسي الأسطوانات سعة 4.0 لترات بالتنفس الطبيعي الخالي من الشواحن التوربينية أو الأنظمة الهجينة، لكنها رفعت قوته لتصل إلى 540 حصانًا، مما يتيح للمركبة الانطلاق من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3 ثوانٍ فقط، وبلوغ سرعة قصوى تصل إلى 297 كيلومترًا في الساعة. 

وزودت السيارة بنظام تعليق رقمي متطور تم تطويره خصيصًا بالتعاون مع شركة أولينز العالمية، ويتميز هذا النظام بالسماح للملاك بتعديل قساوة المخمدات وارتفاع السيارة عن بُعد عبر تطبيق خاص على الهواتف الذكية للموازنة بين الراحة على الطرقات العامة والأداء القاسي داخل الحلبات.

تخصيص مطلق وغياب التشابه بين النسخ بحلول عام 2027

تتيح تاليف لكل عميل من العملاء العشرين فرصة المشاركة الكاملة في تصميم وتجهيز نسخته الخاصة، مما يضمن عدم خروج سيارتين متطابقتين من المصنع؛ حيث يمكن للمشتري اختيار نمط نسج ألياف الكربون، أو طلاء الهيكل الخارجي بالألوان المخصصة، وتعديل خامات المقصورة الداخلية الفاخرة التي تمزج بين جلود النابا وأقمشة الألكانتارا الرياضية مع الإبقاء على اللمسات التناظرية الفاخرة للوحة القيادة.

ومع بدء تجهيز النسخ الأولى للعملاء، يتوقع خبراء الاستثمار في قطاع المحركات أن تصبح تالوس 911 آر تي واحدةً من أثمن السيارات المعدلة وأكثرها طلبًا في المزادات العالمية الفاخرة بحلول عام 2027.

سعر تالوس 911 تالوس 911 آر تي 2026 بورش جي تي 3 سيارات بورش أسعار بورش 911

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاهلي

مدرب إيطالي مفاجأة مرشح للأهلي

ترشيحاتنا

مازدا CX-5 موديل 2026

سعر مازدا CX-5 موديل 2026 السعودية

تالوس

بسعر يتجاوز المليون دولار.. شاهد سيارة تالوس 911 آر تي الجديدة

نيسان فرونتير موديل 2027

نيسان فرونتير 2027 البيك أب الجديدة | صور

بالصور

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد ولا تحصى لجسمك

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك

فى أجواء مبهجة.. فريق فيلم الليلة الثالثة يلفت الانتباه بمهرجان كان

فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"

طريقة عمل البصارة على أصولها

طريقة عمل البصارة على أصولها
طريقة عمل البصارة على أصولها
طريقة عمل البصارة على أصولها

سبب خفي .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الضغط المنخفض

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد