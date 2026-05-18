بسعر يتجاوز المليون دولار.. شاهد سيارة تالوس 911 آر تي الجديدة

كشفت شركة تالوس البريطانية المتخصصة في تعديل السيارات الفاخرة في مايو 2026 عن طرازها الأحدث والأكثر تطرفًا 911 آر تي، والذي يمثل النسخة النهائية الفائقة المبنية على قواعد طراز بورش 911 جي تي 3 آر إس الشهير.

وتستوحي السيارة الجديدة ملامحها الشرسة مباشرةً من سيارة السباق الأسطورية 911 آر المخصصة للحلبات، لتطرح كسيارة سباق مخصصة للطرقات العادية لعام 2026.

وتستهدف تالوس من هذا المشروع تقديم تجربة قيادة ميكانيكية تناظرية خالصة مخصصة لصفوة هواة جمع السيارات، حيث أعلنت الشركة أن إنتاج هذا الطراز الحصري س يقتصر على 20 نسخةً فقط حول العالم، بسعر يبدأ من 1.13 مليون دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 850 ألف جنيه إسترليني)، وهو سعر التعديل فقط دون احتساب قيمة سيارة البورشه الأساسية التي يتعين على العميل تسليمها للمصنع.

حمية كربونية قاسية وخسارة 80 كيلوجرامًا من الوزن لعام 2026

يبرز الهيكل الخارجي كعلامة فارقة تميز طراز آر تي عن أي سيارة بورشه تقليدية في عام 2026؛ إذ تم استبدال جميع الألواح الخارجية للهيكل بألواح مصنوعة بالكامل من ألياف الكربون المكشوفة ذات المظهر العاري، وتم تطوير هذا الهيكل خفيف الوزن بالتعاون مع خبراء شركة إم سي تي كربون المتخصصين في صناعة الأجزاء الكربونية لسيارات التسابق الخارقة.

وساهمت هذه الحمية الكربونية القاسية في خفض وزن السيارة بمقدار 80 كيلوجرامًا (ما يعادل 176 رطلاً) مقارنةً بالطراز القياسي، ليصل الوزن الإجمالي للمركبة إلى 1350 كيلوجرامًا فقط، مما يمنحها ركيزةً ديناميكيةً ممتازةً وثباتًا هائلاً بفضل فتحات التهوية العريضة والمشتت الأمامي الضخم لعام 2026.

محرك سداسي الأسطوانات بقوة 540 حصانًا وتعديل الذكي بحلول عام 2027

حافظت تالوس على الهوية الميكانيكية النقية لبورشه عبر الاعتماد على محرك سداسي الأسطوانات سعة 4.0 لترات بالتنفس الطبيعي الخالي من الشواحن التوربينية أو الأنظمة الهجينة، لكنها رفعت قوته لتصل إلى 540 حصانًا، مما يتيح للمركبة الانطلاق من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3 ثوانٍ فقط، وبلوغ سرعة قصوى تصل إلى 297 كيلومترًا في الساعة.

وزودت السيارة بنظام تعليق رقمي متطور تم تطويره خصيصًا بالتعاون مع شركة أولينز العالمية، ويتميز هذا النظام بالسماح للملاك بتعديل قساوة المخمدات وارتفاع السيارة عن بُعد عبر تطبيق خاص على الهواتف الذكية للموازنة بين الراحة على الطرقات العامة والأداء القاسي داخل الحلبات.

تخصيص مطلق وغياب التشابه بين النسخ بحلول عام 2027

تتيح تاليف لكل عميل من العملاء العشرين فرصة المشاركة الكاملة في تصميم وتجهيز نسخته الخاصة، مما يضمن عدم خروج سيارتين متطابقتين من المصنع؛ حيث يمكن للمشتري اختيار نمط نسج ألياف الكربون، أو طلاء الهيكل الخارجي بالألوان المخصصة، وتعديل خامات المقصورة الداخلية الفاخرة التي تمزج بين جلود النابا وأقمشة الألكانتارا الرياضية مع الإبقاء على اللمسات التناظرية الفاخرة للوحة القيادة.

ومع بدء تجهيز النسخ الأولى للعملاء، يتوقع خبراء الاستثمار في قطاع المحركات أن تصبح تالوس 911 آر تي واحدةً من أثمن السيارات المعدلة وأكثرها طلبًا في المزادات العالمية الفاخرة بحلول عام 2027.