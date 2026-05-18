من أجل العائلة.. شيري الصينية تستعد لاقتحام عقر دار السيارات الألمانية

كشفت شركة شيري الصينية في مايو 2026 عن مرحلة تاريخية جديدة من توسعها الاستراتيجي العالمي تحت شعار من أجل العائلة، مستهدفةً اقتحام عقر دار السيارات الألمانية والأسواق الأوروبية بحلول عام 2027 عبر عائلة طرازات تيجو الفاخرة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية طموحة تسعى من خلالها الشركة للوصول إلى مليون مستخدم جديد من العائلات خلال عام 2026، وخدمة أكثر من 10 ملايين أسرة بحلول عام 2030، مدعومةً بشبكة عملاقة تضم 8 مراكز للبحث والتطوير و36 قاعدة إنتاج تنتشر في أكثر من 120 دولة حول العالم.

تقنيات ذكية واختبارات سلامة قاسية لأسواق الشرق الأوسط لعام 2026

ضمن حراكها التقني، كشفت شيري عن منظومة القيادة الذكية المتكاملة التي تتيح ميزات تفاعلية متطورة مثل الركن بدقة فائقة تصل إلى مستوى السنتيمتر وتفادي العوائق ديناميكيًا، وهي التقنية المقررة عجلاتها للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط خلال عام 2026 عبر طرازي تيجو 7 وتيجو 8.

وفي موازاة ذلك، عززت الشركة مصداقيتها الأمنية بإجراء اختبار تصادم مركب لثلاث سيارات داخل أكبر مركز اختبارات في آسيا، حيث أثبت طراز تيجو 9 كفاءةً استثنائيةً في حماية المقصورة واستجابة الوسائد الهوائية لعام 2026.

تيجو V.. طراز اختباري متعدد الهويات وشراكات عالمية بحلول عام 2027

شهد معرض السيارات في الصين إزاحة الستار عن الطراز الاختباري المبتكر تيجو في، والذي يقدم مفهومًا ثلاثيًا مرنًا يدمج بين السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات العائلية الكبيرة وسيارات النقل الخفيف، مع مقصورة رحبة تتسع لسبعة مقاعد وهيكل صلب ونظام دفع هجين متطور بكفاءة حرارية تبلغ 44.5%.

ولتسريع وتيرة هذا التحول الرقمي، أبرمت شيري شراكةً استراتيجيةً مع عملاق التقنية نيفيديا لتطوير الذكاء الاصطناعي داخل المقصورة والقيادة الذاتية، مع خطة لطرح 13 طرازًا جديدًا خلال العامين المقبلين لضمان الهيمنة على سوق التنقل العائلي الذكي حتى عام 2027.