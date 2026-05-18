لتحسين السيولة المرورية.. محافظ بني سويف يتفقد أعمال رصف وتطوير طريق دمو

تابع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال رصف طريق دمو بني سويف، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المركبات.

وتشمل الأعمال الجارية تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري، بهدف رفع كفاءة الطريق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس على تقليل زمن الانتقال ورفع معدلات الأمان.

وخلال المتابعة، وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، ومتابعة معدلات التنفيذ ميدانيًا بشكل مستمر، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.