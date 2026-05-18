محافظ بني سويف يوجه بمراجعة الأدوية والاستماع لشكاوى المواطنين بسدمنت الجبل

توقف اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بشكل مفاجئ، داخل الوحدة الصحية بقرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا، وذلك خلال عودته من جولة ميدانية، حيث لم تكن الزيارة مدرجة ضمن برنامج الجولة، ورافقه السيد بلال حبش نائب المحافظ، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على انتظام العمل داخل الوحدة.

وحرص المحافظ، فور وصوله، على تفقد أقسام الوحدة ومتابعة سير العمل بها، موجهاً مكتبه بمراجعة سجل الحضور والانصراف للأطباء والعاملين، وحصر متوسط أعداد المترددين يوميًا، إلى جانب إعداد تقرير تفصيلي بالأدوية والمستلزمات الطبية المتوافرة ونواقص الأدوية، للوقوف على الاحتياجات الفعلية وسرعة التعامل معها.

كما أجرى المحافظ حوارًا مباشرًا مع عدد من المواطنين المترددين على الوحدة الصحية، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة الطبية، ومدى توافر الأدوية وانتظام الأطقم الطبية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي للخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها بصورة مستمرة.

وشدد المحافظ على أهمية الانضباط داخل المنشآت الصحية والتعامل الجيد مع المواطنين، مؤكدًا أن قطاع الصحة يأتي ضمن أولويات الدولة، وأن المحافظة تتابع بشكل مستمر مستوى الأداء داخل الوحدات الصحية والمستشفيات بمختلف مراكز المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ أحمد دسوقي مدير عام الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذ أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة إهناسيا، ومسؤولو الصحة والوحدة المحلية.