ضربة أمريكية.. تغريم شركة هندية انتهكت العقوبات المفروضة ضد إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها اليوم "الاثنين"، عن تغريم إحدى شركات رجل الأعمال الهندي الملياردير غوتام أداني مبلغ 275 مليون دولار لتسوية تحقيق جارٍ بشأن انتهاكها للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع شركة أداني إنتربرايزز المحدودة (AEL)، التابعة لمجموعة شركات الملياردير الضخمة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: "وافقت شركة أداني إنتربرايزز المحدودة على تسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة عن 32 انتهاكًا واضحًا لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المفروضة على إيران".

وأشار الخزانة الأمريكية إلى أن مشتريات الشركة من شحنات غاز البترول المسال (LPG) بين نوفمبر 2023 ويونيو 2025.