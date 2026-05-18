بعد الكشف عنها رسميًا.. سعر ومواصفات نيسان فرونتير موديل 2027

كشفت شركة نيسان اليابانية رسميًا عن إطلاق حزمة التعديلات الخارجية الجديدة لعام 2027 تحت اسم نسخة الرياضة، والمخصصة لشاحنتها الشهيرة نيسان فرونتير من فئة إس في المتوسطة.

وتهدف نيسان من خلال هذه الخطوة، إلى منح المشترين مظهرًا أكثر قسوةً وشراسةً مستوحى مباشرةً من طراز برو 4 إكس المخصص للطرق الوعرة القاسية، ولكن دون اضطرار العميل لدفع التكلفة السعرية المرتفعة للفئة الأعلى.

ويأتي هذا الطراز ليعزز مكانة نيسان في قطاع الشاحنات المتوسطة عبر تقديم توليفة تجمع بين الأناقة العصرية والصلابة الميكانيكية التقليدية لعام 2026.

محرك سداسي الأسطوانات بالتنفس الطبيعي يتحدى الشواحن التوربينية لعام 2026

حافظت نيسان فرونتير لعام 2027 على هويتها الميكانيكية الكلاسيكية كشاحنة صلبة تعتمد على هيكل الشاسيه المستقل المخصص للأعمال الشاقة، وهو ما يجعلها بمثابة الديناصور المحبوب في فئتها؛ ففي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات المنافسة نحو استخدام محركات الأربع أسطوانات المزودة بشواحن توربينية والمنظومات الهجينة المعقدة، تمسكت نيسان بمحركها القوي المكون من ست أسطوانات سعة 3.8 لترات بالتنفس الطبيعي الخالص.

ويولد هذا المحرك عزم دوران استثنائيًا وقوةً ميكانيكيةً متميزةً تضمن اعتماديةً فائقةً وطول عمر افتراضي للمكونات تحت ظروف التشغيل القاسية لعام 2026.

تعديلات بصرية حصرية ومقصورة عملية بحلول عام 2027

تقتصر التعديلات في نسخة الرياضة الجديدة على الجوانب البصرية والجمالية دون أي تغيير في المنظومة الميكانيكية؛ حيث حصلت السيارة على شبك أمامي أسود غير لامع، ولمسات داكنة على المرايا الجانبية ومقابض الأبواب، بالإضافة إلى عجلات رياضية فريدة مقاس 17 بوصة باللون الأسود الداكن، وملصقات تزيينية توثق حصرية الإصدار.

وجاءت المقصورة الداخلية لتوفر مزيجًا بين العملي والرقمي؛ عبر شاشة معلومات وسطية تدعم كافه أنظمة الاتصال الحديثة، مع الاحتفاظ ببعض الأزرار الميكانيكية التقليدية لسهولة التحكم أثناء القيادة. ومع بدء طرح الشاحنة في الأسواق العالمية، يتوقع الخبراء أن تسهم هذه الفئة في جذب شريحة واسعة من الشباب وعشاق الرحلات بحلول عام 2027.