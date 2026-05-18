الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد في غزة وسط انتقادات لإسرائيل

قال الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنّ مطالبات الأمم المتحدة باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة تصطدم بتجاهل جيش الاحتلال الإسرائيلي لجميع القوانين والأنظمة الدولية وحقوق الإنسان.

وأكد أن الاحتلال ما زال مستمراً في استهداف المواطنين وفرض الحصار على القطاع ومنع دخول الأدوية والمساعدات الإنسانية بالكميات المطلوبة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم بصورة كبيرة، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها السكان داخل خيام متهالكة فوق الركام.

وأشار إلى أن انتشار الحشرات والجرذان حول أماكن النزوح يشكل بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين، مع انهيار الخدمات الصحية واستمرار الحصار.

تدمير البنية الصحية

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم نتيجة استمرار الحرب والحصار، لافتاً إلى أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تدمير البنية الصحية، يضاعف من معاناة السكان ويهدد حياة آلاف المرضى في مختلف أنحاء القطاع.