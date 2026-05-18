أحمد موسى: جالي رسايل كتير بشأن مشروعات قوانين الأسرة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اللقاء المرتقب اليوم مع القاضي عبدالرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، سيجيب على كافة التساؤلات المتعلقة بالقوانين الجديدة، مشيرًا إلى أنه تلقى رسائل كثيرة حول هذا الموضوع.

مشروعات قوانين الأسرة



قال "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن الهدف الأساسي هو الوصول إلى صيغة توافقية بشأن مشروعات قوانين الأسرة، بما يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويحظى بـ قبول المجتمع.

وأوضح موسى: "كلنا عايزين مصلحة البلد، ومصلحة الأسرة المصرية، ممكن يكون هناك بعض الأشياء الشائكة، لكن اللي عايزينه أن يخرج قانون عليه توافق من المجتمع، وإحنا بننحاز إلى الحقيقة وصوت الناس في هذا البرنامج".