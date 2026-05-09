أحدث شاحنة بيك أب من نيسان.. سعر ومواصفات فرونتير 2026

أطلقت شركة "نيسان" طرازها المحدث من شاحنة "فرونتير" لعام 2026، والتي جاءت بتحديثات "جوهرية" تعزز من مكانتها في فئة الشاحنات المتوسطة الحجم.

وركزت نيسان في هذا الإصدار على دمج القوة الميكانيكية التقليدية مع التكنولوجيا الرقمية المتطورة، حيث حصلت الشاحنة على واجهة أمامية أكثر شراسةً بفضل مصابيح LED القياسية الجديدة وشبك أمامي معاد تصميمه.

وتهدف نيسان من خلال هذا الطراز إلى تقديم "شريك" موثوق للمغامرات الوعرة والأعمال الشاقة على حد سواء، مع تحسينات ملحوظة في مستويات الراحة داخل المقصورة تجعلها منافسًا شرسًا في الأسواق العالمية بحلول عام 2026.

أداء فائق بقوة 310 أحصنة وقدرات سحب تتجاوز 3 أطنان في عام 2026

تحتفظ نيسان فرونتير 2026 بمحركها الشهير سعة 3.8 لتر (V6) الذي يولد قوةً تبلغ 310 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 281 رطل-قدم، متصلاً بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات يضمن سلاسةً "فائقةً" في التنقل بين السرعات.

وتتميز الشاحنة بقدرات سحب هائلة تصل إلى قرابة 3,240 كجم (7,150 رطلاً)، مما يجعلها مثاليةً لسحب المقطورات والقوارب.

كما حصلت فئات "PRO-4X" على نظام دفع رباعي متطور مع أوضاع قيادة متعددة ونظام تعليق "بيلستين" (Bilstein) المخصص للطرق الوعرة، مما يمنح السائق ثقةً كاملةً عند اجتياز التضاريس الرملية والجبلية الصعبة لعام 2026.

مقصورة تكنولوجية متطورة وأسعار تبدأ من 32 ألف دولار عالميًا

داخليًا، شهدت فرونتير 2026 قفزةً نوعيةً من خلال اعتماد شاشة لمس جديدة مقاس 12.3 بوصة في معظم الفئات، مع دعم لاسلكي لنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto.

ولزيادة الراحة، أصبح المقعد الكهربائي بثمانية اتجاهات والمقاعد المدفأة تجهيزًا قياسيًا في فئات SV وPRO.

وعالميًا، يبدأ سعر نيسان فرونتير 2026 من حوالي 32,150 دولارًا أمريكيًا (ما يعادل 120,600 ريال سعودي) للفئة الأساسية "King Cab S"، ويصل إلى قرابة 45,000 دولار لفئة "PRO-4X" كاملة التجهيزات.

ومع توقعات وصولها للأسواق الخليجية في صيف عام 2026، تظل فرونتير الخيار "الأمثل" للباحثين عن الصلابة اليابانية بلمسة عصرية.