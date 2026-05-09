فارارداي تؤجل إطلاق سيارتها الخارقة FX لهذا الموعد

كشفت شركة “فاراداي فيوتشر” في 6 مايو 2026 عن قرارها بوقف العمل مؤقتًا على مشروع سيارة "الميني فان" الفاخرة "FX Super One"، وذلك بهدف إعادة صياغة استراتيجية منظومة القوة الخاصة بها.

وجاء هذا القرار "المفاجئ" بعد أن خلصت الشركة إلى أن هندسة الـ 400 فولت (400V) التي كانت مقررةً مسبقًا لم تعد تواكب المعايير التنافسية العالمية، خاصةً مع تسارع الشركات الصينية نحو اعتماد أنظمة الـ 800 فولت.

ويهدف هذا التوقف إلى ترقية السيارة لتقديم تجربة شحن أسرع ومدى قيادة أطول، مما يعزز من قيمتها السوقية "المستقبلية" كسيارة عائلية كهربائية ذكية بحلول عام 2027.

التحول نحو هندسة الـ 800 فولت وتقنيات الهجين المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعام 2026

تخطط "فاراداي فيوتشر" لاستبدال منظومة الـ 400 فولت بهندسة الـ 800 فولت (800V) الأكثر كفاءة، والتي تتيح سرعات شحن "فائقة" وتقليل الفاقد من الطاقة.

وبالإضافة إلى النسخة الكهربائية بالكامل، تعتزم الشركة تسريع مشروع "AIHER" وهو نظام هجين ممتد المدى يعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان أفضل أداء في مختلف الظروف الجوية.

ورغم أن هذا التحول سيؤدي إلى تأخير جدول التسليمات الأولي، إلا أن الشركة ترى فيه ضرورةً حتميةً لتجنب إطلاق منتج "متقادم" تقنيًا في سوق يشهد منافسةً شرسةً من علامات تجارية عالمية في عام 2026.

توقعات الإنتاج والارتباط بالتمويل الاستثماري بحلول عام 2027

يرتبط استئناف الإنتاج الضخم لسيارة "FX Super One" بشكل مباشر بمدى قدرة الشركة على تأمين تمويلات إضافية من مستثمرين استراتيجيين، حيث تقدر الخارطة المحدثة أنه بمجرد توفر التمويل، ستبدأ المرحلة الأولى من تسليمات نسخة الـ 800 فولت في غضون 6 إلى 9 أشهر.

وتأمل فاراداي في الاستفادة من هذه الفترة لتركيز مواردها في قطاع "الروبوتات" الصاعد الذي أظهر نتائج ماليةً إيجابيةً في الربع الأول من عام 2026.

ومع اقتراب عام 2027، يظل التحدي الأكبر للشركة هو تحويل هذه الوعود التقنية إلى منتجات حقيقية تصل إلى أيدي أكثر من 10 آلاف عميل قاموا بالحجز المسبق لهذه الميني فان "الفريدة".