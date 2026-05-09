تسلا تطلق شعارًا جديدًا لسيارة رودستر 2026

في خطوة أثارت مزيجًا من التفاؤل والسخرية في الأوساط التقنية لعام 2026، تقدمت شركة “تسلا” بطلب رسمي لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي في 28 أبريل 2026 لتسجيل شعار جديد كليًا لسيارتها "الأسطورية" المؤجلة “رودستر”.

ويأتي هذا التحرك بعد قرابة عقد من الزمان على الكشف الأول عن النموذج الأولي للسيارة في عام 2017، ليكون الشعار هو الشيء الوحيد "الملموس" الذي وصل للجمهور قبل وصول السيارة نفسها إلى خطوط الإنتاج.

ويتميز التصميم الجديد بشكل درع سداسي يحمل كلمة "ROADSTER" في الأعلى مع أربعة خطوط رأسية في الأسفل، ترمز وفقًا للوثائق الرسمية إلى "السرعة، والدفع، والحرارة، أو الرياح".

علامة تجارية شاملة لعام 2026 تشمل الشواحن والملابس ومنتجات الأطفال

لم يقتصر طلب "تسلا" الأخير على السيارة الكهربائية فحسب، بل شملت العلامة التجارية المسجلة قائمةً واسعةً من المنتجات، بدءًا من معدات الشحن والبطاريات، وصولاً إلى الملابس والأحذية والقبعات، وحتى ملابس الأطفال والرضع.

ويعكس هذا التوسع رغبة إيلون ماسك في تحويل "رودستر" إلى علامة تجارية مستقلة وفارهة (Halo Brand) داخل منظومة تسلا، تمامًا كما حدث مع طراز "سايبر تراك".

ومع ذلك، يرى المحللون في عام 2026 أن هذه الخطوة قد تكون مجرد محاولةً لإعادة إشعال الحماس لدى الحاجزين الذين دفعوا مبالغ طائلة منذ سنوات بانتظار سيارة لم تخرج للنور بعد.

غموض حول موعد الإنتاج وآمال بالكشف عن النسخة النهائية في صيف 2026

رغم الوعود المتكررة بإطلاق السيارة في عام 2020 ثم 2024، إلا أن عام 2026 بدأ بسلسلة جديدة من التوقعات، حيث أشار إيلون ماسك في مكالمة الأرباح الأخيرة إلى أن الكشف عن النسخة الإنتاجية النهائية قد يتم في أواخر مايو أو يونيو 2026.

وتراهن تسلا على أن "رودستر" ستكون السيارة الأكثر إثارةً في تاريخ الشركة، مع وعود بتسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في أقل من ثانية واحدة بفضل “حزمة سبايس إكس” الاختيارية.