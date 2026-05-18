تنظيم الاتصالات: نستعد لإطلاق الهوية الرقمية.. ونقلة نوعية بالخدمات الإلكترونية

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا بأن الجهاز كيان وطني، ودوره المحوري في دعم خطط الدولة التنموية.

وأكد أن ما يقدمه من عمل مؤسسي منظم يعكس رؤية واضحة نحو تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة الفاعلة في تنفيذ ثورة تكنولوجية تتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة التي تخدم المواطن وتعزز من مسيرة البناء والتنمية، ودوره الكبير في دعم منظومة التحول الرقمي.

ومن جهته، كشف المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو قفزة تنموية في قطاع الاتصالات، في ظل معدلات نمو 20% بخدمات جديدة بجهات استثمارية لا تتحمل الدولة فيها أي تكلفة.



خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأضاف شمروخ، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي، المخصص لنظر مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026 بشأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن الأمن السيبراني أصبح هاجسًا بعد الأحداث العالمية الأخيرة، ولكن التحديات أثبتت أن مصر تتمتع ببنية تحتية ومعلوماتية قوية شهد لها العالم.

وأضاف شمروخ أن الدولة المصرية تستعد لإطلاق الهوية الرقمية، والذي سيكون نقلة نوعية في مجال الخدمات الإلكترونية من خلال التوقيع الإلكتروني وتقديم العديد من الخدمات.

وطالب شمروخ بتبني قضية الوعي في استخدام الإنترنت الرشيد المنضبط، حيث تم رصد استهلاك الإنترنت في مصر، ووصل المحتوى التعليمي والتثقيفي إلى 2%، بينما بلغت نسبة استخدامات التيك توك لايف والمواقع الإباحية 60% من إجمالي استهلاك الإنترنت.

ولفت محمد شمروخ إلى أننا قمنا بحذف 1500 ريلز ازدراء أديان من نوفمبر إلى يناير، من على منصات التواصل الاجتماعي.