تنظيم الاتصالات: باقات الإنترنت غير المحدودة متاحة.. والأسعار حسب الاستخدام

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أن السوق المصري يوفر جميع أنواع باقات الإنترنت، بما في ذلك الباقات غير المحدودة، موضحًا أن سعر كل باقة يرتبط بحجم الاستخدام وطبيعة الخدمة المقدمة.

باقات متنوعة لكل الفئات

وأوضح أن الجهاز حرص مؤخرًا على طرح باقات منخفضة التكلفة لتناسب المستخدمين أصحاب الاستهلاك المحدود، بعد شكاوى من إلزام بعض العملاء بباقات أكبر من احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن هناك خيارات متعددة تشمل الباقات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

تنافس بين الشركات

وأشار إلى أن خمس شركات تقدم خدمات الإنترنت في مصر بعروض وأسعار متنوعة، مؤكدًا وجود منافسة حقيقية بينها، مع خضوع جميع العروض لمراجعة وموافقة جهاز تنظيم الاتصالات لضمان حماية مصالح المستخدمين.

عروض جديدة رغم تحريك الأسعار

وكشف أن الجهاز وجّه شركات الاتصالات إلى تقديم عروض إضافية خلال الفترة المقبلة، خاصة في المواسم والأعياد، لتخفيف أثر تحريك الأسعار على المواطنين وتحقيق استفادة أكبر للمستخدمين.

خدمات تعليمية وحكومية مجانية

وأضاف أن المواقع التعليمية والحكومية تظل متاحة مجانًا حتى بعد انتهاء الباقة الأساسية، سواء على الإنترنت الأرضي أو المحمول، في إطار دعم التحول الرقمي وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

توازن بين المواطن والاستثمار

وشدد نائب رئيس الجهاز على أن سياسة التسعير تستهدف تحقيق توازن بين قدرة المواطنين على تحمل التكلفة وبين ضرورة استمرار الشركات في ضخ استثمارات جديدة لتطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمة.