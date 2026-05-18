أحمد موسى: برنامجي ينحاز للحقيقة وصوت الناس

أكد الإعلامي أحمد موسى أهمية الوصول إلى صيغة توافقية بشأن مشروعات قوانين الأسرة، بما يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويحظى بقبول مجتمعي، مشيرًا إلى أن حلقة اليوم ستشهد مناقشة موسعة حول أبرز القضايا المتعلقة بهذه المشروعات.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن لقاء اليوم مع القاضي عبدالرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، سيرد على كافة الأسئلة، موضحًا: "جالي رسايل كتير بشأن مشروعات قوانين الأسرة".

وأضاف: "كلنا عايزين مصلحة البلد، ومصلحة الأسرة المصرية، ممكن يكون هناك بعض الحاجات الشائكة، لكن اللي عايزينه أن يخرج قانون عليه توافق من المجتمع، وإحنا بننحاز إلى الحقيقة، وصوت الناس في هذا البرنامج".